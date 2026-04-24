Sarmiento vs. Tigre por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Este sábado, a las 19:15, el Estadio Eva Perón será el escenario de un duelo de urgencias. En Junín, Sarmiento recibe a Tigre por el Torneo Apertura, en un partido que podría marcar un punto de inflexión para ambos. Mientras el local busca agotar sus posibilidades de clasificación, el conjunto de Victoria intenta romper una racha negativa de once encuentros sin sumar de a tres.