Sarmiento vs. Tigre por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Este sábado, ambos equipos llegan con la necesidad imperiosa de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.
Este sábado, a las 19:15, el Estadio Eva Perón será el escenario de un duelo de urgencias. En Junín, Sarmiento recibe a Tigre por el Torneo Apertura, en un partido que podría marcar un punto de inflexión para ambos. Mientras el local busca agotar sus posibilidades de clasificación, el conjunto de Victoria intenta romper una racha negativa de once encuentros sin sumar de a tres.
El conjunto de Junín atraviesa un momento de irregularidad crítica. Tras una racha de tres victorias que ilusionó a su gente, los dirigidos por Facundo Sava sufrieron dos duros golpes al caer por 2-1 tanto ante Gimnasia (local) como frente a Rosario Central (visitante).
Con 16 unidades y en el 11° puesto de la Zona B, el "Verde" quedó a cuatro puntos de la zona de clasificación. Para mantener viva la esperanza, debe derrotar a Tigre y alcanzar los 19 puntos. De lo contrario, llegará sin chances a la última jornada (la fecha 9, postergada en su momento por el paro general).
La situación en Victoria es paradójica: pese a no ganar hace 11 encuentros (9 por liga y 2 por Sudamericana), el equipo sigue en carrera. El reciente empate 1-1 ante Huracán dejó al "Matador" en la novena posición con un panorama claro.
Al estar a solo un punto de Gimnasia (8°), Tigre todavía depende de sus propios resultados para meterse en los playoffs, pero el margen de error se agotó.
Formaciones del encuentro
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría; Agustín Seyral; Juan Insaurralde; Nicolás Pasquini; Santiago Salle; Mauricio Martínez; Cristian Zabala; Julián Contrera; Junior Marabel; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno; Joaquín Laso; Alan Barrionuevo; Federico Alvarez; Jalil Elías; Leyes; Jabes Saralegui; Gonzalo Martínez; Elías Cabrera; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Sarmiento vs. Tigre: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Eva Perón de Junín
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