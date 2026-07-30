Belgrano vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Bicho" viene de golear a Estudiantes (RC) y quiere seguir con puntaje perfecto en Córdoba. Juegan este sábado a las 18. Los detalles en la nota.
Argentinos Juniors buscará consolidarse en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura 2026 cuando visite este sábado a Belgrano, en uno de los encuentros más destacados de la tercera fecha.
El partido se disputará desde las 18 en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba. Será televisado por TNT Sports y tendrá a Andrés Gariano como juez principal, acompañado por los asistentes Diego Martin y Marcos Horticolou. En el VAR estará Silvio Trucco.
El "Bicho" llega como uno de los líderes del grupo tras conseguir puntaje ideal en sus dos primeras presentaciones. El conjunto de La Paternal debutó con un triunfo por 3 a 2 sobre Sarmiento en Junín y luego ratificó su gran inicio al golear 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local. Ahora intentará prolongar su invicto y mantenerse en la cima de la tabla.
Belgrano, por su parte, afrontará su segunda presentación en el certamen luego de haber quedado libre en la fecha pasada debido a la participación de Tigre en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
El "Pirata", campeón del Torneo Apertura luego de vencer a River en la final, había comenzado el Clausura con una victoria por 2 a 1 frente a Rosario Central en Alberdi y buscará volver a sumar de a tres para alcanzar a los puestos de vanguardia de la Zona B.
Formaciones de Belgrano vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
- Hora: 18:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports.
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