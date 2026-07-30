Belgrano vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Bicho" llega como uno de los líderes del grupo tras conseguir puntaje ideal en sus dos primeras presentaciones. El conjunto de La Paternal debutó con un triunfo por 3 a 2 sobre Sarmiento en Junín y luego ratificó su gran inicio al golear 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local. Ahora intentará prolongar su invicto y mantenerse en la cima de la tabla.