La frase del presidente de Belgrano sobre Passerini que impactó en Boca: "Haaland sudamericano"
Luis Fabián Artime habló sobre el futuro del delantero, negó que haya recibido una propuesta formal del Xeneize y dejó en claro que no tiene necesidad de venderlo.
Boca continúa buscando un delantero de área para reforzar su plantel y, ante las dificultades que surgieron en las negociaciones por David Romero y Luciano Gondou, el nombre de Lucas Passerini comenzó a ganar fuerza en las últimas horas. Sin embargo, desde Belgrano dejaron en claro que una eventual salida del goleador no será sencilla y que el club cordobés no tiene urgencias económicas que lo obliguen a desprenderse de uno de sus futbolistas importantes.
El propio presidente del Pirata, Luis Fabián Artime, se refirió a la situación durante una entrevista con ESPN y negó que el Xeneize haya realizado una propuesta oficial para contratar al atacante de 32 años. El dirigente aseguró que, pese a los rumores que circulan alrededor del delantero, no existió hasta el momento una oferta formal por parte del conjunto de La Ribera.
“No hubo ninguna oferta formal por Passerini”, afirmó Artime, quien además explicó cómo está distribuida la propiedad de los derechos económicos del jugador. La institución de Córdoba posee el 65% del pase, mientras que el propio futbolista tiene el 10% y Unión La Calera de Chile conserva el 25% restante.
Más allá de negar conversaciones formales con Boca, el presidente del club cordobés fue contundente al referirse a las condiciones que debería reunir una propuesta para analizar la posibilidad de desprenderse del atacante. En ese sentido, dejó en claro que la intención de Belgrano no pasa por vender y que el principal objetivo de la institución es conservar el plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura.
“El mejor refuerzo de Belgrano es mantener el plantel”, sostuvo Artime, en una definición que expone la postura de la dirigencia frente al interés que comenzó a surgir desde Buenos Aires. Pero el titular del Pirata no se quedó únicamente con las cuestiones contractuales.
Consultado por el valor de Passerini, realizó una comparación tan contundente como llamativa, al ubicar al delantero argentino nada menos que en el nivel del goleador noruego del Manchester City. “La oferta debería ser muy satisfactoria. Passerini es el Haaland sudamericano”, lanzó Artime durante la entrevista, en una frase que rápidamente comenzó a circular y que refleja la valoración que tiene la dirigencia cordobesa sobre el atacante.
Artime remarcó que las versiones sobre una posible transferencia surgieron principalmente desde los medios y que la institución no está trabajando con la necesidad de concretar una venta. “Todo lo que sale de negociaciones es de parte de la prensa, nuestra intención no es vender, no necesitamos vender. Para Belgrano lo mejor es mantener el plantel”, aseguró el dirigente.
Por si quedaban dudas sobre su postura, el presidente de Belgrano cerró con otra frase contundente cuando fue consultado sobre la posibilidad de perder a Passerini y a Uvita Fernández: “No lo voy a regalar ni a él ni a Uvita Fernández”.
El presente de Lucas Passerini, pretendido por Boca, en Belgrano
Passerini tiene contrato con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2028 y, según explicó el propio presidente, no cuenta con una cláusula de rescisión. Por ese motivo, cualquier intento por incorporarlo deberá resolverse mediante una negociación directa entre las instituciones.
El escenario se abrió luego de que el Xeneize encontrara obstáculos para avanzar por otros dos delanteros que habían aparecido inicialmente en su radar. El cordobés ya tiene experiencia en el fútbol argentino y fue una pieza importante del Belgrano campeón del Apertura 2026. Su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas al arco y su fortaleza en el juego aéreo son características que Boca busca incorporar a su ataque.
El delantero acumula 20 goles en 75 partidos con la camiseta de Belgrano. En la temporada actual, en tanto, suma tres tantos y seis asistencias en 16 encuentros, aunque solamente en seis de ellos comenzó como titular. Desde Córdoba, de todos modos, insisten en que la intención es retenerlo.
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