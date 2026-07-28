La frase del presidente de Belgrano sobre Passerini que impactó en Boca: "Haaland sudamericano"

“El mejor refuerzo de Belgrano es mantener el plantel”, sostuvo Artime, en una definición que expone la postura de la dirigencia frente al interés que comenzó a surgir desde Buenos Aires. Pero el titular del Pirata no se quedó únicamente con las cuestiones contractuales.

Consultado por el valor de Passerini, realizó una comparación tan contundente como llamativa, al ubicar al delantero argentino nada menos que en el nivel del goleador noruego del Manchester City. “La oferta debería ser muy satisfactoria. Passerini es el Haaland sudamericano”, lanzó Artime durante la entrevista, en una frase que rápidamente comenzó a circular y que refleja la valoración que tiene la dirigencia cordobesa sobre el atacante.

Artime remarcó que las versiones sobre una posible transferencia surgieron principalmente desde los medios y que la institución no está trabajando con la necesidad de concretar una venta. “Todo lo que sale de negociaciones es de parte de la prensa, nuestra intención no es vender, no necesitamos vender. Para Belgrano lo mejor es mantener el plantel”, aseguró el dirigente.

Por si quedaban dudas sobre su postura, el presidente de Belgrano cerró con otra frase contundente cuando fue consultado sobre la posibilidad de perder a Passerini y a Uvita Fernández: “No lo voy a regalar ni a él ni a Uvita Fernández”.

El presente de Lucas Passerini, pretendido por Boca, en Belgrano

Passerini tiene contrato con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2028 y, según explicó el propio presidente, no cuenta con una cláusula de rescisión. Por ese motivo, cualquier intento por incorporarlo deberá resolverse mediante una negociación directa entre las instituciones.

El escenario se abrió luego de que el Xeneize encontrara obstáculos para avanzar por otros dos delanteros que habían aparecido inicialmente en su radar. El cordobés ya tiene experiencia en el fútbol argentino y fue una pieza importante del Belgrano campeón del Apertura 2026. Su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas al arco y su fortaleza en el juego aéreo son características que Boca busca incorporar a su ataque.

El delantero acumula 20 goles en 75 partidos con la camiseta de Belgrano. En la temporada actual, en tanto, suma tres tantos y seis asistencias en 16 encuentros, aunque solamente en seis de ellos comenzó como titular. Desde Córdoba, de todos modos, insisten en que la intención es retenerlo.