Impresionante choque entre cuatro autos en Belgrano: tres personas asistidas
El siniestro ocurrió en el cruce de Crámer y Blanco Encalada y se suma a una seguidilla de accidentes complicaron la mañana en la Ciudad.
Tres personas tuvieron que ser asistidas y cuatro autos quedaron prácticamente destrozados a raíz de un impresionante choque ocurrido en la mañana de este lunes en el barrio porteño de Belgrano. El hecho se suma a una seguidilla de accidentes de tránsito que se registraron en la Ciudad de Buenos Aires.
El siniestro se produjo poco después de las 6.20 en la intersección de la avenida Crámer y Blanco Encalada, y movilizó tanto a ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) como a efectivos de Bomberos de la Ciudad.
Como consecuencia del impacto, dos hombres y una mujer fueron asistidos en el lugar. Fuentes del operativo detallaron que todos los damnificados se encontraban fuera de peligro. Uno de los conductores, un joven de 23 años, rechazó la atención del SAME y decidió aguardar la llegada de su cobertura médica prepaga.
Durante el operativo fue necesario interrumpir la circulación sobre la avenida Crámer en sentido norte, hacia Monroe para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y el retiro de los vehículos involucrados.
Mañana de accidentes en la Ciudad: choques y varios atropellados
Además del choque múltiple, durante las primeras horas del día se registraron varios siniestros en distintos puntos de la Ciudad.
Uno de ellos ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 500, entre José María Moreno y Riglos, donde chocaron un auto y una moto. El motociclista, de 25 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand.
Un siniestro similar entre un auto y una moto se produjo en la avenida Gaona al 4800, entre Segurola y Goya. En ese caso, una joven de 22 años fue asistida por los médicos del SAME y derivada al Hospital Vélez con un traumatismo.
En tanto, sobre la avenida Fernández de la Cruz a la altura de la avenida Del Barco Centenera, un hombre de 36 años fue atropellado por un auto, recibió atención médica en el lugar y no fue necesario su traslado.
También hubo un grave accidente en la intersección de las avenidas San Juan y Boedo. Si bien en un principio se informó que se trataba de un choque, posteriormente se confirmó que un hombre de 43 años fue atropellado por una moto cuando descendía del colectivo. La víctima sufrió una fractura inestable en una de sus piernas y fue trasladada al Hospital Durand.
Por otra parte, en Luna y avenida Amancio Alcorta, una mujer de 37 años fue atropellada por un colectivo. Tras ser asistida por el SAME, fue derivada al Hospital Penna.
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