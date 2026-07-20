Impresionante choque entre cuatro autos en Belgrano: tres personas asistidas

Uno de ellos ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 500, entre José María Moreno y Riglos, donde chocaron un auto y una moto. El motociclista, de 25 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand.

Un siniestro similar entre un auto y una moto se produjo en la avenida Gaona al 4800, entre Segurola y Goya. En ese caso, una joven de 22 años fue asistida por los médicos del SAME y derivada al Hospital Vélez con un traumatismo.

En tanto, sobre la avenida Fernández de la Cruz a la altura de la avenida Del Barco Centenera, un hombre de 36 años fue atropellado por un auto, recibió atención médica en el lugar y no fue necesario su traslado.

También hubo un grave accidente en la intersección de las avenidas San Juan y Boedo. Si bien en un principio se informó que se trataba de un choque, posteriormente se confirmó que un hombre de 43 años fue atropellado por una moto cuando descendía del colectivo. La víctima sufrió una fractura inestable en una de sus piernas y fue trasladada al Hospital Durand.

Por otra parte, en Luna y avenida Amancio Alcorta, una mujer de 37 años fue atropellada por un colectivo. Tras ser asistida por el SAME, fue derivada al Hospital Penna.