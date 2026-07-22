Belgrano: se hizo pasar por cliente de servicios sexuales para robar y casi mata a una prostituta

El seguimiento del CMU y un accidente delator

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad, junto con los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), reconstruyeron minuto a minuto la huida del delincuente: las cámaras de seguridad del quiosco registraron el rostro del asaltante con total claridad, coincidiendo con la descripción de las víctimas.

Al día siguiente del robo, la Policía Bonaerense reportó que Murúa y su acompañante (Rocío) sufrieron un grave accidente con esa misma moto en Merlo. Fueron internados por politraumatismos, pero el delincuente se fugó del hospital en muletas sin tener el alta médica. Días después, fue detenido.

El pedido del fiscal: de robo a intento de homicidio

Con todas las pruebas sobre la mesa, la Fiscalía Descentralizada de los barrios de Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José María Campagnoli, presentó el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Diego Souto.

El Ministerio Público solicitó que Murúa sea juzgado por robo agravado, portación ilegal de arma de fuego y, fundamentalmente, por homicidio criminis causae en grado de tentativa (intentar matar para lograr impunidad).

En su dictamen, Campagnoli criticó duramente una resolución previa de otro magistrado que había minimizado el disparo.

Ahora, será la Justicia la encargada de sentar en el banquillo al acusado, quien se encuentra a un paso del juicio oral.