Belgrano: se hizo pasar por cliente de servicios sexuales para robar y casi mata a una prostituta
Ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. El fiscal Campagnoli pidió elevar la causa a juicio por intento de homicidio.
Un hombre simuló ser un cliente interesado en servicios sexuales y, tras recibir la dirección exacta de un "privado" en el barrio porteño de Belgrano, se dirigió al lugar. Sin embargo, sus intenciones eran muy distintas.
A los pocos minutos de ingresar a la habitación con una de las jóvenes, la simulación terminó de la peor manera. El sacó un arma y amenazó a la mujer: "Dame la plata que tengas y callate la boca. Te pego un tiro", la amenazó. Tras robarle el celular, le tapó la boca con cinta y la maniató con precintos.
Acto seguido, salió al pasillo del departamento y abordó a las otras dos trabajadoras sexuales exigiéndoles dinero y teléfonos. "No llamen a la policía. Las entregaron", les gritó.
El delincuente logró atar a una de las chicas, pero esta, se encontraba cerca de la puerta con un juego de llaves, logró escapar hacia el palier del edificio. Desesperada, golpeó la puerta del encargado pidiendo auxilio.
Con un botín de entre 60.000 y 80.000 pesos y cuatro teléfonos celulares, el asaltante huyó por la calle Arribeños hasta la intersección de avenida Del Libertador y Juramento. Allí lo esperaba una mujer a bordo de una moto Yamaha MT07ST. Antes de huir definitivamente hacia la zona oeste, Murúa se detuvo en un quiosco 24 horas para comprar un chocolate, un acto que sería clave para su caída.
El seguimiento del CMU y un accidente delator
La División Homicidios de la Policía de la Ciudad, junto con los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), reconstruyeron minuto a minuto la huida del delincuente: las cámaras de seguridad del quiosco registraron el rostro del asaltante con total claridad, coincidiendo con la descripción de las víctimas.
Al día siguiente del robo, la Policía Bonaerense reportó que Murúa y su acompañante (Rocío) sufrieron un grave accidente con esa misma moto en Merlo. Fueron internados por politraumatismos, pero el delincuente se fugó del hospital en muletas sin tener el alta médica. Días después, fue detenido.
El pedido del fiscal: de robo a intento de homicidio
Con todas las pruebas sobre la mesa, la Fiscalía Descentralizada de los barrios de Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José María Campagnoli, presentó el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Diego Souto.
El Ministerio Público solicitó que Murúa sea juzgado por robo agravado, portación ilegal de arma de fuego y, fundamentalmente, por homicidio criminis causae en grado de tentativa (intentar matar para lograr impunidad).
En su dictamen, Campagnoli criticó duramente una resolución previa de otro magistrado que había minimizado el disparo.
Ahora, será la Justicia la encargada de sentar en el banquillo al acusado, quien se encuentra a un paso del juicio oral.
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