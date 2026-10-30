Belgrano vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pirata" buscará hacerse fuerte en Córdoba ante un rival directo, en un duelo clave para sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores de la Zona B.
Belgrano y Barracas Central se enfrentan este domingo, desde las 18:30, en el estadio Julio César Villagra, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y será televisado por TNT Sports.
Ambos equipos llegan a este compromiso con 22 puntos, ubicados en el quinto y sexto puesto de la zona, respectivamente. Por lo que una victoria les permitirá acercarse a la clasificación para disputar los octavos de final del certamen doméstico.
El "Pirata" viene de perder 1-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata, resultado que se sumó a la derrota por 3-0 ante River Plate en la fecha anterior. De esta manera, el conjunto cordobés buscará recuperarse en condición de local para mantenerse entre los ocho primeros de su grupo.
Barracas Central, dirigido por Damián Ayude, llega después de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, sumó su cuarto partido consecutivo sin perder y mantiene vivas las esperanzas de dar el golpe en Córdoba para soñar con los playoffs.
Formaciones de Belgrano vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
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Hora: 18:30.
Estadio: Julio César Villagra.
Árbitro: Bryan Ferreyra.
VAR: Héctor Paletta.
TV: TNT Sports.
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