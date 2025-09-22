Belgrano vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pirata recibe a la Lepra en el Gigante de Alberdi, con la chance de revancha inmediata tras lo ocurrido en la Copa Argentina.
Belgrano y Newell’s protagonizarán este lunes desde las 21 un duelo cargado de condimentos en el estadio Julio César Villagra, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Apenas unos días después de haberse enfrentado en la Copa Argentina, donde el conjunto cordobés eliminó a los rosarinos con una remontada inolvidable en San Luis, ambos volverán a verse las caras, aunque esta vez por la liga.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró clasificarse a semifinales del certamen federal por segunda vez en su historia, tras imponerse 3 a 1 con un doblete de Franco Jara y un gol de Lisandro López. Ese resultado no solo generó euforia en la hinchada celeste, sino que también renovó las expectativas de un plantel que arrastraba una seguidilla adversa en el Clausura.
En el torneo local, Belgrano lleva cuatro encuentros sin poder ganar, lo que lo dejó afuera de la zona de playoffs, y necesita urgentemente volver a sumar para recuperar terreno. La semifinal frente a Argentinos Juniors aparece en el horizonte, pero el presente de liga no admite distracciones.
Newell’s, en tanto, llega herido por la eliminación copera y por una irregular campaña en el Clausura. De sus últimas nueve presentaciones, apenas pudo ganar en dos, y aunque había mostrado signos de recuperación con la victoria sobre Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa, la derrota frente a Belgrano volvió a encender las alarmas.
Con vida únicamente en el campeonato doméstico, el equipo de Cristian Fabbiani sabe que el margen de error se achicó y que un triunfo en Córdoba no solo sería una revancha simbólica, sino también un impulso clave para reengancharse en la pelea por clasificar a la siguiente fase.
El duelo promete emociones fuertes, ya que ambos llegan con cuentas pendientes y con mucho en juego en la tabla. El Gigante de Alberdi será escenario de un choque en el que Belgrano quiere confirmar su levantada y la Lepra necesita demostrar que aún puede dar pelea.
Belgrano vs. Newell's: probables formaciones
- Belgrano: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Ricardo Zielinski.
- Newell's: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian Fabbiani.
Belgrano vs. Newell's: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Daniel Edgardo Zamora.
- VAR: Emanuel Ejarque.
- TV: TNT Sports Premium.
