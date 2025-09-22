Belgrano vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Con vida únicamente en el campeonato doméstico, el equipo de Cristian Fabbiani sabe que el margen de error se achicó y que un triunfo en Córdoba no solo sería una revancha simbólica, sino también un impulso clave para reengancharse en la pelea por clasificar a la siguiente fase.

El duelo promete emociones fuertes, ya que ambos llegan con cuentas pendientes y con mucho en juego en la tabla. El Gigante de Alberdi será escenario de un choque en el que Belgrano quiere confirmar su levantada y la Lepra necesita demostrar que aún puede dar pelea.

Belgrano vs. Newell's: probables formaciones

Belgrano: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Ricardo Zielinski.

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. Newell's: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano vs. Newell's: otros datos

Hora: 21:00.

21:00. Estadio: Julio César Villagra.

Julio César Villagra. Árbitro: Daniel Edgardo Zamora.

Daniel Edgardo Zamora. VAR: Emanuel Ejarque.

Emanuel Ejarque. TV: TNT Sports Premium.