Belgrano venció a Newell's y es semifinalista de la Copa Argentina 2025

Para la Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, la Copa era un objetivo central. En el Torneo Clausura, el equipo no logró instalarse en zona de clasificación y necesita resultados inmediatos. El triunfo por 2-0 ante Atlético Tucumán en Rosario dio un aire de confianza y el propio DT lo había dejado en claro: “Este es el partido más importante de mi carrera. No hay margen de error, porque si perdés te quedás afuera. Newell’s tiene que volver a ser protagonista en copas internacionales”.

Belgrano llegaba tras un empate sin goles frente a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. Al igual que su rival, el Pirata suma apenas nueve puntos en el Clausura y tampoco figura entre los clasificados. La Copa aparece, entonces, como una oportunidad inmejorable para rescatar el semestre y entusiasmar a los hinchas, ahora, con la posibilidad de llegar a la final.

Newell's vs. Belgrano: formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell's vs. Belgrano: otros datos

Hora: 18:00.

18:00. Estadio: Único La Pedrera, San Luis.

Único La Pedrera, San Luis. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. TV: TyC Sports.