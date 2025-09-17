Belgrano venció a Newell's y es semifinalista de la Copa Argentina 2025
El "Pirata" se impuso 3-1 en San Luis en un partido decisivo, y se metió entre los cuatro mejores para soñar con un título.
El estadio Único La Pedrera de San Luis fue escenario este miércoles de la clara victoria de Belgrano 3-1 ante Newell's, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.
Se preveía como un duelo de emociones fuertes, ya que ambos llegaban con la obligación de dar un golpe que enderece su semestre y los acerque a una consagración que podría cambiarles el rumbo deportivo.
Sin embargo, y pese al tempranero gol de Carlos González, el conjunto cordobés fue claro dominador durante casi todo el encuentro, y lo terminó ganando con los tantos de Lisandro López y Franco Jara, que marcó un doblete.
Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors, que ya esperaba en la siguiente instancia. La otra semifinal lo tiene a Independiente Rivadavia esperando por Racing o River.
Para la Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, la Copa era un objetivo central. En el Torneo Clausura, el equipo no logró instalarse en zona de clasificación y necesita resultados inmediatos. El triunfo por 2-0 ante Atlético Tucumán en Rosario dio un aire de confianza y el propio DT lo había dejado en claro: “Este es el partido más importante de mi carrera. No hay margen de error, porque si perdés te quedás afuera. Newell’s tiene que volver a ser protagonista en copas internacionales”.
Belgrano llegaba tras un empate sin goles frente a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. Al igual que su rival, el Pirata suma apenas nueve puntos en el Clausura y tampoco figura entre los clasificados. La Copa aparece, entonces, como una oportunidad inmejorable para rescatar el semestre y entusiasmar a los hinchas, ahora, con la posibilidad de llegar a la final.
Newell's vs. Belgrano: formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Newell's vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 18:00.
- Estadio: Único La Pedrera, San Luis.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- TV: TyC Sports.
