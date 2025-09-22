Balón de Oro 2025: todo lo que tenés que saber sobre la gala en París
Con Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister como representantes argentinos, este lunes se conocerán los ganadores de la 69° edición en el Théâtre du Châtelet.
La espera terminó y el mundo del fútbol se prepara para una de sus noches más emblemáticas: la entrega del Balón de Oro 2025. La ceremonia se desarrollará en el prestigioso Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París desde las 16, y tendrá como protagonistas a figuras que deslumbraron durante la temporada.
Argentina dice presente con Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister como candidatos al máximo reconocimiento, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez competirá por el premio Yashin al mejor arquero.
Este año la gala llega con una particularidad: a diferencia de lo habitual, no se celebrará en octubre, sino un mes antes, ya que la revista France Football decidió adelantar la cita para septiembre. En la velada no solo se premiará al mejor futbolista masculino y femenino, sino que también se entregarán otros trofeos de gran prestigio como el Kopa, destinado al mejor jugador sub-21.
La expectativa en la rama masculina es enorme, ya que se trata de una de las ediciones más parejas de los últimos tiempos. Entre los favoritos aparecen estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Vitinha y el joven prodigio Lamine Yamal, quienes llegan con chances concretas de quedarse con la estatuilla. Sin embargo, el desenlace es totalmente incierto y promete emoción hasta el último momento.
En el plano femenino, España vuelve a dominar las listas con varias representantes en lo más alto de la consideración. Alexia Putellas, doble ganadora en 2021 y 2022, busca volver a coronarse, mientras que Aitana Bonmatí, consagrada en 2023 y 2024, parte como gran candidata. Junto a ellas, Mariona Caldentey completa la nómina de principales aspirantes a quedarse con el galardón.
Los nominados al Balón de Oro 2025 masculino
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- João Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Münich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
Los nominados al Trofeo Yashin masculino
- Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille - Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid - España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid - España)
- David Raya (Arsenal - Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan - Italia)
Los nominados al mejor entrenador del año
- Antonio Conte (Napoli - Italia)
- Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)
- Hansi Flick (FC Barcelona - España)
- Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)
- Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)
Los nominados al Trofeo Kopa masculino
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Ayyoub Bouaddi (Lille - Francia)
- Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Estevão (Palmeiras - Brasil)
- Dean Huijsen (AFC Bournemouth - Inglaterra / Real Madrid - España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal - Inglaterra)
- Rodrigo Mora (FC Porto - Portugal)
- João Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Kenan Yildiz (Juventus - Italia)
Las nominadas al Balón de Oro 2025 femenino
- Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
- Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal - España)
- Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
- Sofía Cantore (Juventus / Washington Spirit - Italia)
- Steph Catley (Arsenal - Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
- Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
- Esther González (Gotham FC - España)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
- Amanda Gutiérres (Palmeiras - Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern Münich - Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal - Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride - Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
- Clara Mateo (París FC - Francia)
- Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona - España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid - Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
