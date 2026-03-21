Belgrano vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Sin embargo, la parada no será sencilla: enfrente estará el Racing de Gustavo Costas, que viene de despachar 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y arrastra una sólida racha de seis encuentros sin conocer la derrota. Con ambos equipos peleando en el lote de arriba, el Gigante de Alberdi promete una noche de fútbol intenso.