Belgrano vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
El Pirata, escolta con 19 puntos, recibe a la Academia con la misión de trepar a lo más alto de la Zona B y meterle presión a Independiente Rivadavia.
Este sábado a las 22:15, el Estadio Julio César Villagra será el escenario de un choque de alto voltaje por la fecha 12 del Torneo Apertura. El "Pirata" quiere revancha para asaltar el liderazgo, mientras que la "Academia" llega en su mejor momento de la temporada.
Tras el empate sin goles en el clásico cordobés ante Talleres, el equipo de Alberdi dejó pasar una oportunidad de oro para quedar como único puntero. Ahora, con el empuje de su gente, buscará los tres puntos que lo depositen en lo más alto de la tabla.
Sin embargo, la parada no será sencilla: enfrente estará el Racing de Gustavo Costas, que viene de despachar 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y arrastra una sólida racha de seis encuentros sin conocer la derrota. Con ambos equipos peleando en el lote de arriba, el Gigante de Alberdi promete una noche de fútbol intenso.
Probables formaciones del duelo
Belgrano: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielinski.
Racing: aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
Belgrano vs. Racing: datos del partido
- Hora: 22:15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Julio César Villagra
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