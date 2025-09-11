Belgrano vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El Pirata cordobés tuvo un buen arranque en el Clausura, con siete puntos en cuatro fechas, pero luego entró en un bajón: solo ganó un partido en sus últimos cinco encuentros. Su última victoria fue ante Banfield (2-1) y desde entonces quedó fuera de la zona de clasificación. Con la mira puesta también en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Newell’s, el entrenador contará con la vuelta de Lucas Zelarayán, quien se reincorporó tras jugar con la Selección de Armenia en la última fecha FIFA.