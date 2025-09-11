La dura respuesta de AFA a Andrés Fassi tras el pedido de disculpas: "Traidor y mentiroso"
Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, respondió con dureza al presidente de Talleres, que había pedido perdón públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia.
Lo que parecía un gesto de reconciliación terminó en escándalo. Tras la conferencia en la que Andrés Fassi pidió disculpas a Claudio Tapia, el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, salió al cruce en redes sociales y lo trató de “traidor y mentiroso”. Además, lo acusó de haber motorizado maniobras judiciales contra la institución junto a dirigentes políticos y judiciales.
Desde el Centro de Alto Rendimiento, el presidente de Talleres asumió la responsabilidad por la crisis deportiva y buscó tender puentes con el ente madre del fútbol argentino: “Expreso públicamente mis disculpas al presidente Claudio Tapia. Las formas en las que me expresé el año pasado no fueron las adecuadas”, sostuvo para la sorpresa de muchos. Incluso, adelantó que invitará al titular de AFA a Córdoba para la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, antes de fin de año.
La respuesta no tardó en llegar. En su cuenta de X (ex Twitter), Pablo Toviggino lo cruzó con dureza: “Qué cara de piedra que sos. Sos tan traidor y mentiroso que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”, lanzó fiel a su estilo.
El dirigente aseguró que Fassi actuó en complicidad con Mariano Cúneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, usando “el aparato del Estado Nacional” para intentar un “golpe institucional contra las elecciones democráticas de AFA”.
En el tramo final de su publicación que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el tesorero redobló la apuesta y acusó al presidente de Talleres de haber denunciado también a un hijo de Tapia: “Cobarde. Con la familia NO. En fin”, sentenció. El posteo fue reposteado por Tapia en su propia cuenta, lo que fue interpretado como una señal de respaldo absoluto a su mano derecha.
Chiqui Tapia reposteó el tuit de Pablo Toviggino en su cuenta oficial
