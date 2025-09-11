La dura respuesta de AFA a Andrés Fassi tras el pedido de disculpas: "Traidor y mentiroso"

Desde el Centro de Alto Rendimiento, el presidente de Talleres asumió la responsabilidad por la crisis deportiva y buscó tender puentes con el ente madre del fútbol argentino: “Expreso públicamente mis disculpas al presidente Claudio Tapia. Las formas en las que me expresé el año pasado no fueron las adecuadas”, sostuvo para la sorpresa de muchos. Incluso, adelantó que invitará al titular de AFA a Córdoba para la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, antes de fin de año.