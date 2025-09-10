Belgrano vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

En tanto, San Martín de San Juan también tiene la oportunidad de sumarse al pelotón de los clasificados, aunque su principal preocupación es alejarse de la zona de descenso. El equipo ocupa la última plaza tanto en la tabla anual como en la de promedios, y solo ha conseguido dos victorias en sus últimos diez partidos.

A pesar de la difícil situación, su entrenador, Leandro Romagnoli, se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores tras la reciente derrota ante River, y aseguró que el equipo "va mejorando y debe seguir con esa mentalidad".

Formaciones de Belgrano vs San Martín de San Juan

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.

Datos de Belgrano vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Gigante de Alberdi