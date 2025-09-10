Belgrano vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En un cruce con objetivos diferentes, los equipos chocan en Córdoba en el partido que inaugura la jornada.
Belgrano recibe este jueves a San Martín de San Juan en el partido que inaugura la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El choque se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de ESPN Premium.
Belgrano y San Martín de San Juan llegan a su próximo encuentro con objetivos muy diferentes. El "Pirata" cordobés busca volver a la senda de la victoria para meterse en la zona de playoffs, mientras que el "Verdinegro" se aferra a cualquier punto para escapar de la zona de descenso.
El conjunto cordobés tuvo un buen comienzo en el Clausura, pero no ha logrado sumar de a tres desde su victoria contra Banfield, lo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación. Además, el equipo tiene en mente el próximo compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Newell's.
En tanto, San Martín de San Juan también tiene la oportunidad de sumarse al pelotón de los clasificados, aunque su principal preocupación es alejarse de la zona de descenso. El equipo ocupa la última plaza tanto en la tabla anual como en la de promedios, y solo ha conseguido dos victorias en sus últimos diez partidos.
A pesar de la difícil situación, su entrenador, Leandro Romagnoli, se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores tras la reciente derrota ante River, y aseguró que el equipo "va mejorando y debe seguir con esa mentalidad".
Formaciones de Belgrano vs San Martín de San Juan
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.
Datos de Belgrano vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura
- Hora: 20.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Nicolás Lamolina
- Estadio: Gigante de Alberdi
