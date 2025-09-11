Ricardo Bochini fue contundente con el plantel de Independiente: "Juegan en el Rojo, tienen que..."
El máximo ídolo del club analizó el presente del equipo, cuestionó decisiones de Julio Vaccari y dejó un fuerte mensaje motivador para los jugadores.
Ricardo Enrique Bochini volvió a opinar sobre el presente de Independiente y dejó frases que no pasaron desapercibidas. El ídolo del Rojo pidió más carácter al plantel, criticó la falta de regularidad en algunos jugadores y cuestionó decisiones de Julio Vaccari, aunque cerró con un mensaje de apoyo: “Tienen que pelear el campeonato”.
El histórico futbolista aseguró que el equipo perdió solidez respecto al semestre pasado: “Antes les costaba mucho convertirle, pero ahora defensivamente le llegan más y varios jugadores bajaron el nivel”, señaló. En ataque también reclamó variantes: “Quizás deba sumar otro delantero que genere desequilibrio o un mediocampista que le dé mayor generación de juego”, opinó sobre las decisiones del actual entrenador
Pensando en el próximo partido ante Banfield, el Bocha fue claro: “En estos momentos se ve la personalidad de los jugadores y el cuerpo técnico. Independiente debe mejorar y tomar el campeonato desde cero”, sostuvo. Además, destacó la importancia de aprovechar la localía: “Hay tres partidos de local para ganarlos y eso los metería entre los ocho primeros. Eso cambiaría al 100% lo que está pasando”, enfatizó.
Los tres casos de futbolistas de Independiente que cuestionó
El ídolo apuntó contra algunas decisiones tácticas de Vaccari:
-
Luciano Cabral: “Debe evaluarse si está para titular o para entrar desde el banco”.
Lautaro Millán: “Juega muy poco, debería ser titular; cuando entró me gustó”.
Tomás Parmo: “No importa la edad, hay jugadores de 17 que ya están en Primera. Le veo condiciones para sumar minutos”.
El mensaje final a los jugadores para la segunda mitad de este 2025
Bochini cerró con una arenga dirigida al plantel profesional que todavía no pudo ganar en el campeonato y se ubican últimos en la Zona B: “Juegan en Independiente… no es mucho pedirles que peleen un campeonato. Tienen que jugar, ganar y sacar al equipo adelante”.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario