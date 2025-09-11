Ricardo Bochini fue contundente con el plantel de Independiente: "Juegan en el Rojo, tienen que..."

Pensando en el próximo partido ante Banfield, el Bocha fue claro: “En estos momentos se ve la personalidad de los jugadores y el cuerpo técnico. Independiente debe mejorar y tomar el campeonato desde cero”, sostuvo. Además, destacó la importancia de aprovechar la localía: “Hay tres partidos de local para ganarlos y eso los metería entre los ocho primeros. Eso cambiaría al 100% lo que está pasando”, enfatizó.