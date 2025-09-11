El futbolista Tiago Palacios grabó un video concientizador tras chocar por manejar alcoholizado

El video forma parte de un acuerdo que firmó el futbolista imputado por lesiones leves culposas, por conducir vehículo automotor con 1,84 gr/l de alcohol en sangre e incumplir obligaciones legales en caso de accidentes de tránsito, según informó Vanesa Petrillo.

La Fiscalía PCyF 37, a cargo de Marcelo Montenegro, lleva adelante esta causa en la que se investigó el hecho producido por Palacios cuando, producto de conducir alcoholizado, chocó su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio en Retiro, hiriendo a una playera, y en un hecho anterior a ese, al chocar a otro auto y darse a la fuga.

En el marco de la suspensión del proceso a prueba, entre otras medidas se estableció que el futbolista grabara un video usando su imagen y voz para advertir sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. El video fue subido a sus redes sociales luego de finalizar un encuentro con víctimas en accidentes de tránsito.

Además, la fiscalía dispuso la inhabilitación provisoria para conducir por el término de 2 años. También deberá acudir a las citaciones del Departamento de Control de Suspensión del Proceso a Prueba del MPF CABA.