El futbolista Tiago Palacios grabó un video concientizador tras chocar por manejar alcoholizado
El futbolista de Estudiantes de La Plata había protagonizado un siniestro en 2024 por el que había sido procesado por lesiones culposas.
El futbolista uruguayo de Estudiantes de La Plata, Tiago Palacios, quien protagonizó un choque por manejar alcoholizado en 2024, grabó un video para concientizar, como parte de un acuerdo acuerdo judicial, ya que por el siniestro fue detenido y procesado.
En mayo de 2024, el volante uruguayo chocó en una estación de servicio, dejando herida a una playera. Se constató que el futbolista iba alcoholizado al volante, por lo que fue detenido y procesado.
En este marco, recientemente Palacios subió un video a sus redes sociales para concientizar sobre el riesgo que conlleva manejar bajo los efectos del alcohol.
"Acabo de finalizar el encuentro de impactos con víctimas en tránsito. Por no cumplir las normas de tránsito, cometí un grave error del que estoy arrepentido, porque pude generar daños en personas y materiales. Quiero aconsejar que si van a beber, no conduzcan. Cuídense y respeten las normas de tránsito", dice el mediocampista en las imágenes.
El video forma parte de un acuerdo que firmó el futbolista imputado por lesiones leves culposas, por conducir vehículo automotor con 1,84 gr/l de alcohol en sangre e incumplir obligaciones legales en caso de accidentes de tránsito, según informó Vanesa Petrillo.
La Fiscalía PCyF 37, a cargo de Marcelo Montenegro, lleva adelante esta causa en la que se investigó el hecho producido por Palacios cuando, producto de conducir alcoholizado, chocó su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio en Retiro, hiriendo a una playera, y en un hecho anterior a ese, al chocar a otro auto y darse a la fuga.
En el marco de la suspensión del proceso a prueba, entre otras medidas se estableció que el futbolista grabara un video usando su imagen y voz para advertir sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. El video fue subido a sus redes sociales luego de finalizar un encuentro con víctimas en accidentes de tránsito.
Además, la fiscalía dispuso la inhabilitación provisoria para conducir por el término de 2 años. También deberá acudir a las citaciones del Departamento de Control de Suspensión del Proceso a Prueba del MPF CABA.
