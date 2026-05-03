Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El "Verde" visita a un ya clasificado "Pirata" en busca de un triunfo y una serie de resultados para avanzar a playoffs.
Belgrano, ya clasificado a los playoffs, recibe este domingo a Sarmiento de Junín en Córdoba, por la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 16 horas, en simultáneo con otros tres encuentros; en estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.
Belgrano de Córdoba llega a la última jornada con el pasaje a los playoffs ya asegurado, aunque rodeado de interrogantes por su reciente baja en el rendimiento futbolístico. Pese a la derrota sufrida ante Gimnasia, los dirigidos por Ricardo Zielinski se vieron beneficiados por otros resultados ajenos, pero cargan con la urgencia de recuperar su capacidad goleadora tras anotar apenas trece tantos en quince partidos.
Esta falta de eficacia será el principal aspecto a corregir para el elenco del Barrio Alberdi si pretende recuperar el protagonismo en las instancias decisivas.
Por su parte, Sarmiento de Junín mantiene viva la ilusión tras una victoria clave frente a Tigre, aunque su panorama para clasificar es el más complejo de la Zona B. El conjunto de los Guerreros no podrá contar con el sancionado Juan Manuel Insaurralde, pero recupera el liderazgo de Pablo Magnín para afrontar este cierre de fase regular.
Para lograr la hazaña, el equipo juninense debe vencer a Belgrano en Córdoba y esperar que ni Tigre ni Racing consigan triunfos en sus respectivos encuentros, aprovechando que Barracas Central ya quedó fuera de carrera tras caer ante Banfield.
Esta definición de la novena fecha marca el final de la etapa clasificatoria, luego de la postergación sufrida en marzo debido al paro de dirigentes en respuesta a las denuncias por evasión impositiva contra la AFA. En un torneo caracterizado por la irregularidad, Belgrano buscará revalidar sus credenciales en casa mientras que Sarmiento intentará agotar sus últimas posibilidades matemáticas en una jornada que promete máxima tensión.
Francisco González Metilli abrió el marcador para el Pirata a los 36 minutos del primer tiempo:
Lucas Suárez, en contra, estiró la ventaja para el equipo local:
Ramiro Hernandes pone cifras de goleada a los 10 minutos del segundo tiempo:
Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Datos de Belgrano vs. Sarmiento
- Hora: 16.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Fernando Espinoza
- Estadio: Julio César Villagra
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