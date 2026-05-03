Para lograr la hazaña, el equipo juninense debe vencer a Belgrano en Córdoba y esperar que ni Tigre ni Racing consigan triunfos en sus respectivos encuentros, aprovechando que Barracas Central ya quedó fuera de carrera tras caer ante Banfield.

Esta definición de la novena fecha marca el final de la etapa clasificatoria, luego de la postergación sufrida en marzo debido al paro de dirigentes en respuesta a las denuncias por evasión impositiva contra la AFA. En un torneo caracterizado por la irregularidad, Belgrano buscará revalidar sus credenciales en casa mientras que Sarmiento intentará agotar sus últimas posibilidades matemáticas en una jornada que promete máxima tensión.

Francisco González Metilli abrió el marcador para el Pirata a los 36 minutos del primer tiempo:

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Metilli definió ante la salida de Burrai y lo gana ante Sarmiento



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Lucas Suárez, en contra, estiró la ventaja para el equipo local:

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Belgrano estiró la ventaja ante Sarmiento por un error del Verde



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Ramiro Hernandes pone cifras de goleada a los 10 minutos del segundo tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051034154284831046?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL TERCERO!



Hernández firmó el 3-0 ante Sarmiento



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Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones de Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Datos de Belgrano vs. Sarmiento