Belgrano vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pirata juega obligado a sumar de a tres, mientras que el Tatengue busca asegurar ventaja deportiva en los playoffs
Belgrano y Unión se miden este lunes desde las 17 en el estadio Julio César Villagra, en un duelo que adquiere tintes de final para las aspiraciones de ambos, aunque cada uno llega con urgencias distintas. El conjunto cordobés afronta la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 con el margen al límite; mientras que la realidad del Tatengue es diametralmente opuesta, ya que tiene el boleto asegurado a los octavos.
El presente del Pirata ha sido irregular en el tramo decisivo del campeonato. A pesar de haber conseguido apenas un triunfo en sus últimas siete presentaciones, todavía está en condiciones de avanzar, siempre y cuando logre ganar y al menos una de las variables ajenas le juegue a favor: un tropiezo de Banfield ante Central Córdoba, una caída de Racing frente a Newell’s, un resultado adverso de Barracas contra Huracán sin una diferencia abultada, o una derrota de Tigre en su visita a Boca.
Si bien recupera a Lucas Passerini tras cumplir una fecha de suspensión, Ricardo Zielinski continúa sin poder contar con Lisandro López, Jara, Spörle y Longo, quienes siguen fuera por sus lesiones.
Unión, por su parte, encara el viaje con mayor serenidad, aunque sin margen para relajarse. El empate sin goles ante Barracas Central le aseguró un lugar en los octavos de final, pero ahora la meta pasa por asegurar la localía en dicha instancia, objetivo que cumplirá con tan solo cosechar un punto. El equipo de Santa Fe sufrirá la ausencia de Lautaro Vargas por acumulación de tarjetas, por lo que Nicolás Paz aparece como la principal alternativa para cubrir ese hueco.
La semana del Tatengue estuvo marcada por el allanamiento en el domicilio de Cristian Tarragona por una causa internacional, situación sobre la que la institución debió manifestarse públicamente con un comunicado, sin que eso alterara el enfoque deportivo del grupo que viaja a Córdoba con la premisa de cerrar la fase regular de la mejor manera.
Belgrano vs. Unión: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federicco Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menosi, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Unión: Matías Tagliamonte; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Agustín Colazo, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Belgrano vs. Unión: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
