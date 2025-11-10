Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025.
En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors intentará levantarse del duro traspié sufrido en la final de la Copa Argentina cuando reciba este lunes, desde las 21:15, frente a Belgrano de Córdoba en un duelo corresponde a la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez llega golpeado tras la definición del certamen nacional, en la que cayó por penales ante Independiente Rivadavia. Ahora, el Bicho apunta a reaccionar rápido y reencontrarse con la victoria luego de perder 2-0 frente a Barracas Central, resultado que expuso algunas falencias defensivas. En sus últimos cuatro partidos de Clausura solo ganó uno.
Belgrano, en tanto, atraviesa un momento complejo. El equipo cordobés acumula apenas una victoria en sus seis presentaciones más recientes y su rendimiento cayó en un momento clave del torneo. En la última jornada igualó sin goles ante Tigre en Victoria y, aunque mostró solidez defensiva, volvió a padecer la falta de efectividad en ataque.
Argentinos Juniors vs. Belgrano: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
