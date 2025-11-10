Argentinos Juniors vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Bicho necesita recuperarse del golpe de la final de la Copa Argentina para mantenerse en zona de playoffs frente a un Pirata en baja.
Argentinos Juniors intentará levantarse del duro traspié sufrido en la final de la Copa Argentina cuando reciba este lunes, desde las 21:15, a Belgrano de Córdoba en el estadio Diego Armando Maradona. El duelo corresponde a la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2025 y será fundamental para ambos equipos, ya que el Bicho busca mantenerse entre los clasificados a los playoffs y el Pirata necesita sumar para no quedar fuera de los ocho mejores.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez llega golpeado tras la definición del certamen nacional, en la que cayó por penales ante Independiente Rivadavia y vio frustrado el sueño de volver a gritar campeón después de 15 años. La derrota dolió aún más porque el título otorgaba un boleto a la Copa Libertadores 2026, algo que hubiese coronado una temporada sobresaliente.
Ahora, el Bicho apunta a reaccionar rápido y reencontrarse con la victoria luego de perder 2-0 frente a Barracas Central, resultado que expuso algunas falencias defensivas. En sus últimos cuatro partidos de Clausura solo ganó uno, por lo que necesita sumar de a tres para no comprometer su posición en la tabla.
Belgrano, en tanto, atraviesa un momento complejo. El equipo cordobés acumula apenas una victoria en sus seis presentaciones más recientes y su rendimiento cayó en un momento clave del torneo. En la última jornada igualó sin goles ante Tigre en Victoria y, aunque mostró solidez defensiva, volvió a padecer la falta de efectividad en ataque.
Con los playoffs a la vuelta de la esquina, ambos equipos jugarán un partido con sabor a final. El local buscará revancha ante su gente y la posibilidad de terminar la temporada con chances de pelear por el título; la visita, por su parte, intentará dar el golpe en La Paternal y recuperar la confianza antes del cierre del Clausura.
Argentinos Juniors vs. Belgrano: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Argentinos Juniors vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- TV: TNT Sports Premium.
