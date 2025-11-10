Argentinos Juniors vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Argentinos Juniors intentará levantarse del duro traspié sufrido en la final de la Copa Argentina cuando reciba este lunes, desde las 21:15, a Belgrano de Córdoba en el estadio Diego Armando Maradona. El duelo corresponde a la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2025 y será fundamental para ambos equipos, ya que el Bicho busca mantenerse entre los clasificados a los playoffs y el Pirata necesita sumar para no quedar fuera de los ocho mejores.