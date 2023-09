Modelo que invadió la final de la Champions en 2019 reveló que le gusta Benedetto

VIDEO Así fue la invasión a la Champions de Kinsey Wolanski en 2019

Kinsey Wolanski

Luego de conseguir su cometido y volverse famosa en las redes sociales, su vida tomó otra dirección y dejó de ingresar desnuda a eventos deportivos para dedicarse a su profesión. Por eso aprovechó sus vacaciones para recorrer la Patagonia, alentar a la Selección argentina y revelar que es hincha de Boca.

"Fui a la Patagonia en septiembre. Antes recorrí Buenos Aires para practicar mi español y explorar un poco la ciudad. Ahí me compré la camiseta de la Selección, porque amo a la Argentina y amo a Lionel Messi", comentó la chica de 27 años en una charla con el diario Olé, y agregó: "Lo amo a Messi, pero todavía no tuve la posibilidad de verlo y tampoco lo conozco personalmente. Espero este año poder ir a un partido de él en Miami".

Además de esta inesperada declaración de amor al rosarino, la influencer expresó que, de tanto en tanto, mira fútbol argentino y que su equipo predilecto es Boca. "El jugador que me gusta es Darío Benedetto", detalló.

Sobre su intromisión en el partido más importante del continente europeo, Wolanski recordó que fue una decisión que no necesito de mucho tiempo de planeamiento: "Me encanta y amo vivir la vida al máximo y pensé que sería una experiencia divertida y emocionante. Tampoco me llevó mucho tiempo planearlo. Tal vez dos semanas. Fue una decisión de último momento. Después estuve detenida en una celda por algunas horas".

Tras volverse viral por irrumpir el partido decisivo de la Champions la cuenta @zequiel79, que se caracteriza por hacer varios videos burlándose de las cosas que pasan en el fútbol, editó las imágenes de un partido y colocó la corrida de Kinsey. En esa ocasión editó el gol de Gonzalo Martínez en la final de la Copa Libertadores de 2018 entre Boca y River, sacó al jugador del Millonario y lo cambió por la influencer. Lejos de enojarse, Wolanski publicó el video en sus redes sociales.