La decisión que tomó la Conmebol respecto a la roja de Santiago Beltrán luego de la apelación de River

En medio de la resaca que sobrevuela Núñez por los festejos del fin de semana, la bronca por aquella acción continúa intacta. Eduardo Coudet ya había cuestionado públicamente la decisión arbitral tras el encuentro en Venezuela (“No fue expulsión”) y River avanzó con una presentación ante el Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana. Sin embargo, la jugada donde Beltrán derribó a Joshua Berríos —interpretada por el juez Derlis López como ocasión manifiesta de gol tras revisar el VAR— no será revisada. El propio Código Disciplinario del organismo deja en claro que no existe margen para anular una tarjeta roja decidida dentro del campo de juego por una cuestión de interpretación futbolística.