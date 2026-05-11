La decisión que tomó la Conmebol respecto a la roja de Santiago Beltrán luego de la apelación de River
El arquero juvenil vio la tarjeta roja ante Carabobo por la Copa Sudamericana y desde el Millonario hicieron todo lo posible para que esté presente.
Después de haberse convertido en el héroe de River en la clasificación ante San Lorenzo, Santiago Beltrán continúa en el centro de la escena. Pero esta vez no por sus atajadas consagratorias, sino por la expulsión sufrida días atrás ante Deportivo Táchira por Copa Sudamericana, una sanción que el club ya intentó revertir mediante un reclamo formal ante la Conmebol y que, según el reglamento, no será anulada.
En medio de la resaca que sobrevuela Núñez por los festejos del fin de semana, la bronca por aquella acción continúa intacta. Eduardo Coudet ya había cuestionado públicamente la decisión arbitral tras el encuentro en Venezuela (“No fue expulsión”) y River avanzó con una presentación ante el Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana. Sin embargo, la jugada donde Beltrán derribó a Joshua Berríos —interpretada por el juez Derlis López como ocasión manifiesta de gol tras revisar el VAR— no será revisada. El propio Código Disciplinario del organismo deja en claro que no existe margen para anular una tarjeta roja decidida dentro del campo de juego por una cuestión de interpretación futbolística.
Qué dice el reglamento de Conmebol
El escenario aparece reglamentariamente cerrado para el Millonario debido a los límites de revisión que impone el organismo:
- Decisiones definitivas: El artículo 9 establece que las decisiones del árbitro en el terreno son definitivas y no serán revisadas por los Órganos Judiciales.
- Identidad equivocada: El reglamento aclara que la Conmebol solo puede intervenir en caso de una "incorrecta identificación de la persona sancionada". Es decir, si el juez expulsó al futbolista equivocado, algo que no ocurrió en este caso.
- Excepciones de oficio: Solo se contemplan actuaciones posteriores para situaciones de conducta violenta o agresiones que el árbitro no haya advertido, supuesto que no encuadra con la jugada de Beltrán.
Pese al malestar que persiste en River y al respaldo que recibió Beltrán tras su actuación decisiva ante San Lorenzo, el reglamento es contundente. El club sostiene que el delantero se iba hacia un costado y no era una situación clara de gol, pero la protesta no tendrá efecto jurídico. De esta manera, el cuerpo técnico deberá planificar el próximo duelo de la Sudamericana sin su arquero juvenil del momento, quien deberá cumplir la fecha de suspensión mientras sigue consolidándose como una de las grandes apariciones del ciclo del "Chacho" Coudet.
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