Las llamativas condiciones que puso Irán para disputar el Mundial 2026
La Federación Iraní de Fútbol ratificó su presencia en la Copa del Mundo, pero impuso diez exigencias vinculadas a seguridad, visados y respeto institucional.
Irán oficializó este sábado su participación en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el anuncio no fue un trámite protocolar: el seleccionado asiático presentó una serie de condiciones innegociables para garantizar su estadía en Norteamérica, dejando en claro que no resignarán sus "creencias, cultura y convicciones" durante el torneo.
Las exigencias, presentadas por el presidente de la federación, Mehdi Taj, ponen el foco en la protección de la delegación y el trato diplomático. Entre los puntos principales se destacan:
- Seguridad total: Garantías en aeropuertos, hoteles y traslados.
- Visados: Otorgamiento de permisos de ingreso para cada integrante del equipo sin excepciones.
- Respeto institucional: Cumplimiento estricto del protocolo para el himno y la bandera nacional, junto con la advertencia de que la delegación abandonará el torneo ante cualquier agravio a instituciones oficiales de su país.
Este posicionamiento surge tras un clima de incertidumbre generado por los conflictos en Oriente Medio a fines de febrero y el reciente incidente en el que Canadá le negó el ingreso a Mehdi Taj para el Congreso de la FIFA en Toronto, debido a sus presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio buscó bajar la tensión al asegurar que los futbolistas podrán ingresar sin inconvenientes para disputar sus partidos en Santa Clara y Seattle. No obstante, dejó abierta la posibilidad de restricciones para dirigentes o técnicos vinculados a organizaciones consideradas terroristas por Washington.
Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó la presencia del equipo asiático con un mensaje de unidad: “Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo”. Además, el comité organizador confirmó que no habrá operativos migratorios del ICE dentro de los estadios para llevar tranquilidad a los hinchas.
El camino de Irán en el Mundial
Irán llega a la cita máxima tras clasificar como líder del Grupo A de la AFC. Según el sorteo, la selección iraní integrará el Grupo G, donde deberá medirse ante rivales de peso:
- Nueva Zelanda
- Bélgica
- Egipto
Con el inicio del Mundial previsto para el 11 de junio de 2026, la situación política de Irán se perfila como uno de los focos de mayor atención extra deportiva, en un torneo que promete ser el más vigilado de la historia.
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