Las llamativas condiciones que puso Irán para disputar el Mundial 2026

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó la presencia del equipo asiático con un mensaje de unidad: “Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo”. Además, el comité organizador confirmó que no habrá operativos migratorios del ICE dentro de los estadios para llevar tranquilidad a los hinchas.

El camino de Irán en el Mundial

Irán llega a la cita máxima tras clasificar como líder del Grupo A de la AFC. Según el sorteo, la selección iraní integrará el Grupo G, donde deberá medirse ante rivales de peso:

Nueva Zelanda

Bélgica

Egipto

Con el inicio del Mundial previsto para el 11 de junio de 2026, la situación política de Irán se perfila como uno de los focos de mayor atención extra deportiva, en un torneo que promete ser el más vigilado de la historia.