El tridente ofensivo que imagina Luis Enrique en el PSG con Julián Álvarez
El club parisino busca dar un golpe de efecto en el mercado tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y la Araña aparece cómo el máximo objetivo.
El París Saint-Germain atraviesa un cierre de temporada frenético, liderando la Ligue 1 con tres puntos de ventaja sobre el Lens y preparándose para defender su corona en la final de la Champions League ante el Arsenal el próximo 30 de mayo. Sin embargo, la directiva encabezada por Nasser Al-Khelaïfi y el técnico Luis Enrique ya planifican el futuro, con Julián Álvarez como gran prioridad en el próximo mercado de pases.
Según informes de Actu Foot, el entrenador español ya dio luz verde para avanzar por el delantero argentino que viene demostrando un nivel fabuloso en los últimos años. El DTconsidera que el exfutbolista de River es el complemento ideal para conformar un ataque de élite junto a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Esta delantera busca consolidar el dominio europeo del PSG, tras haber dejado en el camino al Bayern Múnich en las semifinales de la presente edición continental.
La puja entre París, Madrid y Barcelona por Julián Álvarez
La situación de Julián Álvarez no es sencilla, ya que involucra a tres de los clubes más poderosos del mundo:
- Atlético de Madrid: El actual dueño de su pase tiene contrato con él hasta 2030. Aunque el fondo estadounidense Apollo (que compró el 57% de las acciones del club en marzo) planea retenerlo con una suba salarial y refuerzos de jerarquía, en el entorno colchonero ya admiten haber recibido sondeos.
- PSG: Ya habría tomado contacto con el entorno de la "Araña" para presentar un proyecto deportivo centrado en su figura.
- Barcelona: Según Mundo Deportivo, Joan Laporta planea ofrecer 120 millones de euros para llevarlo al Camp Nou. El Barça busca aprovechar el mercado de pases que abrirá durante el Mundial para cerrar la operación.
Un mercado marcado por el Mundial 2026
Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el futuro de Julián Álvarez se perfila como la gran novela del receso. Mientras Luis Enrique sueña con su nuevo tridente en el Parque de los Príncipes, el Atlético de Madrid confía en el respaldo financiero de sus nuevos inversores para blindar al delantero de Calchín. Lo que es seguro es que, sea cual sea el destino, el traspaso del campeón del mundo moverá cifras récord y reconfigurará el mapa del fútbol europeo para la temporada 2026/2027.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario