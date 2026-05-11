El tridente ofensivo que imagina Luis Enrique en el PSG con Julián Álvarez

Atlético de Madrid : El actual dueño de su pase tiene contrato con él hasta 2030. Aunque el fondo estadounidense Apollo (que compró el 57% de las acciones del club en marzo) planea retenerlo con una suba salarial y refuerzos de jerarquía, en el entorno colchonero ya admiten haber recibido sondeos.

: El actual dueño de su pase tiene contrato con él hasta 2030. Aunque el fondo estadounidense Apollo (que compró el 57% de las acciones del club en marzo) planea retenerlo con una suba salarial y refuerzos de jerarquía, en el entorno colchonero ya admiten haber recibido sondeos. PSG : Ya habría tomado contacto con el entorno de la "Araña" para presentar un proyecto deportivo centrado en su figura.

: Ya habría tomado contacto con el entorno de la "Araña" para presentar un proyecto deportivo centrado en su figura. Barcelona: Según Mundo Deportivo, Joan Laporta planea ofrecer 120 millones de euros para llevarlo al Camp Nou. El Barça busca aprovechar el mercado de pases que abrirá durante el Mundial para cerrar la operación.

julian alvarez 2 atletico madrid

Un mercado marcado por el Mundial 2026

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el futuro de Julián Álvarez se perfila como la gran novela del receso. Mientras Luis Enrique sueña con su nuevo tridente en el Parque de los Príncipes, el Atlético de Madrid confía en el respaldo financiero de sus nuevos inversores para blindar al delantero de Calchín. Lo que es seguro es que, sea cual sea el destino, el traspaso del campeón del mundo moverá cifras récord y reconfigurará el mapa del fútbol europeo para la temporada 2026/2027.