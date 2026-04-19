Boca campeón de América: Histórico título en la Champions de básquet tras vencer a Sesi Franca
El Xeneize se consagró por primera vez en la Basketball Champions League Americas con una victoria contundente por 86-72. Francisco Cáffaro fue la gran figura y el MVP del torneo.
El básquet argentino vuelve a estar en lo más alto del continente. En una noche inolvidable en el estadio de Obras Sanitarias, Boca gritó campeón de la Basketball Champions League Americas al derrotar con autoridad a Sesi Franca de Brasil. Se trata de la primera estrella para el club de la Ribera en este certamen, el más prestigioso de América a nivel clubes.
El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida no dejó dudas. Desde el primer cuarto impuso un ritmo físico y defensivo que el conjunto brasileño nunca pudo descifrar. Con un goleo repartido y una solidez colectiva envidiable, Boca cerró el marcador 86-72 para desatar la locura de los hinchas que coparon el "Templo del Rock".
La jerarquía de Santiago Scala fue fundamental, ya que terminó como el máximo anotador del encuentro con 18 puntos, apareciendo en los momentos más calientes para sostener la ventaja. Por su parte, Francisco Cáffaro fue una verdadera muralla en la pintura, actuación que le valió ser elegido como el MVP del Final Four. Para llegar a esta instancia, el conjunto de la Ribera debió sortear un camino durísimo en el que eliminó a Instituto de Córdoba en cuartos y dio el gran golpe ante Flamengo en las semifinales.
Boca, rumbo a la Copa Intercontinental
Con esta consagración, Boca no solo suma un trofeo histórico a sus vitrinas, sino que también obtuvo el boleto para representar al continente en la Copa Intercontinental FIBA. En dicha competencia, el Xeneize se medirá ante los campeones de Europa, Asia y África, buscando llevar la bandera del básquet argentino a la cima del mundo.
El título reafirma el gran proceso que viene llevando adelante el club y corta una racha de dominio de los equipos brasileños, demostrando que la mística y la jerarquía de los equipos nacionales siguen vigentes en el plano internacional.
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