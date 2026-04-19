Boca campeón de América: Histórico título en la Champions de básquet tras vencer a Sesi Franca

La jerarquía de Santiago Scala fue fundamental, ya que terminó como el máximo anotador del encuentro con 18 puntos, apareciendo en los momentos más calientes para sostener la ventaja. Por su parte, Francisco Cáffaro fue una verdadera muralla en la pintura, actuación que le valió ser elegido como el MVP del Final Four. Para llegar a esta instancia, el conjunto de la Ribera debió sortear un camino durísimo en el que eliminó a Instituto de Córdoba en cuartos y dio el gran golpe ante Flamengo en las semifinales.