A qué hora se juega el Superclásico River vs. Boca
Se juega este domingo una nueva edición del Superclásico. El Monumental es escenario del partido que paraliza al país.
El país futbolero ya cuenta las horas para el evento más esperado del año. Este domingo 19 de abril, la cita es en el Estadio Monumental, donde la pelota comenzará a rodar puntualmente a las 17 horas. El Superclásico, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, encuentra a ambos equipos en un momento de plenitud.
Para el "Chacho" Coudet, será su bautismo de fuego como DT de River en este tipo de partidos. Llega con un presente inmejorable: invicto y con cinco victorias consecutivas en el plano local. Sin embargo, el reloj corre en contra de la recuperación de piezas clave como Fausto Vera y Juanfer Quintero, quienes quedaron descartados para el duelo de esta tarde.
En la vereda de enfrente, el Boca del "Sifón" Úbeda llega con una racha de 12 partidos sin conocer la derrota. A pesar de la dura baja de Agustín Marchesín por lesión, el joven Leandro Brey tendrá la responsabilidad de custodiar el arco xeneize desde el pitazo inicial de Darío Herrera a las 17. Un domingo que promete paralizar la Argentina desde temprano y hasta que caiga el sol.
Formaciones de River vs. Boca por el Superclásico del Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo River vs. Boca
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Datos de River vs. Boca, por el Superclásico del Torneo Apertura
- Hora: 17.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Árbitro: Darío Herrera.
- Estadio: Monumental.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario