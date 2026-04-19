Así está el Monumental a horas del Superclásico entre River y Boca
Un sobrevuelo al estadio de River reveló un terreno repleto de arena y manchones. Los cancheros trabajan a contrarreloj para tapar los huecos tras los recitales de AC/DC.
A menos de cinco horas para que ruede la pelota, el estado del césped del Monumental es el tema de conversación principal en los pasillos de Núñez y la Ribera. Un sobrevuelo realizado por TyC Sports durante la mañana de este domingo mostró una realidad preocupante: el campo de juego está lejos de su estado ideal, con sectores donde el pasto es casi inexistente y la arena es la gran protagonista.
A pesar del intenso trabajo de resembrado que se realizó durante la última fecha FIFA, los daños provocados por los tres recitales de AC/DC a finales de marzo dejaron secuelas que resultaron imposibles de reparar a tiempo. Las imágenes muestran líneas transversales de lado a lado y grandes huecos de arena, especialmente cerca de las áreas y en el sector de la tribuna Centenario.
Desde temprano, el equipo de mantenimiento de River realiza tareas de emergencia para intentar emparejar el terreno. Aunque se nota una leve mejoría respecto al partido del miércoles ante Carabobo, la superficie sigue estando muy maltratada, lo que representa un riesgo no solo para el traslado de la pelota, sino también para la integridad física de los jugadores.
La palabra de los protagonistas sobre el césped del Monumenttal
La polémica por el césped ya se había instalado el viernes en la conferencia oficial de la Liga Profesional, donde los referentes de ambos clubes dejaron sentada su postura:
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Gonzalo Montiel (River): Reconoció la situación sin vueltas. "No está en buenas condiciones, pero no nos favorece a ninguno de los dos", admitió el lateral millonario.
Leandro Paredes (Boca): Fue un poco más crítico. "Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol y el estado condiciona un poco, aunque trataremos de no darle tanta importancia", señaló el capitán xeneize.
Con un River que llega golpeado por las bajas de Juanfer Quintero y Fausto Vera, y un Boca que apuesta a su racha de 12 partidos invictos, el terreno de juego asoma como el "tercer equipo" en cancha. En un campo con tanta arena, el juego asociado y de toque rápido que pregonan ambos entrenadores podría verse reemplazado por un duelo más friccionado y de pelotas divididas.
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