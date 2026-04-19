Así está el Monumental a horas del Superclásico entre River y Boca

A menos de cinco horas para que ruede la pelota, el estado del césped del Monumental es el tema de conversación principal en los pasillos de Núñez y la Ribera. Un sobrevuelo realizado por TyC Sports durante la mañana de este domingo mostró una realidad preocupante: el campo de juego está lejos de su estado ideal, con sectores donde el pasto es casi inexistente y la arena es la gran protagonista.