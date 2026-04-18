River vs. Boca por el Superclásico del Torneo Apertura 2026: horario, formaciones, TV y streaming
El "Millonario" recibe este domingo al "Xeneize" en el Monumental, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.
Ambos en buen momento y con el país futbolero una vez más paralizado, River y Boca juegan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Por el lado del dueño de casa, se trata, para el Chacho, de su primer Superclásico como entrenador "millonario". Para la oscación, sabe que no podrá contar con Fausto Vera, quien venía siendo titular y pieza clave; y Juanfer Quintero, que si bien no estaba ingresando desde el arranque en los partidos importantes, sí sumaba minutos desde el banco de suplentes.
El resto parece estar bastante claro para el DT que llega invicto desde que asumió, con cinco victorias al hilo en el certamen local, más un empate y un triunfo en la Copa Sudamericana.
Por el lado del visitante, la gran baja que tiene el "Sifón" para el mítico encuentro está en el arco: Agustín Marchesín sufrió una dura lesión y entonces el joven Leandro Brey ocupará ese lugar.
El resto del equipo sería el mismo. El entrenador parece haber encontrado la base en los últimos partidos, y hasta llega al Superclásico con un registro de 12 encuentros sin derrotas, en su mejor presente desde que asumió.
Formaciones de River vs. Boca por el Superclásico del Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo River vs. Boca
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Datos de River vs. Boca, por el Superclásico del Torneo Apertura
- Hora: 17.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Árbitro: Darío Herrera.
- Estadio: Monumental.
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