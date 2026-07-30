Boca define la serie de Copa Sudamericana: el 11 de Arruabarrena para visitar a O'Higgins

Pese a algunas dudas surgidas tras la caída ante Riestra, Álvaro Montero continuará siendo el arquero titular. El cuerpo técnico ratificó su confianza en el colombiano, que buscará recuperarse después de una actuación que dejó cuestionamientos por los goles recibidos en el torneo local. En ofensiva, Tomás Aranda será el encargado de conectar el mediocampo con los delanteros. Más adelantados aparecerán Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Miguel Merentiel

La posible formación de Boca vs. O'Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana

La probable formación de Boca para este compromiso estará integrada por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Con la clasificación a octavos como objetivo inmediato, el club de la Ribera intentará dejar atrás el golpe sufrido en el campeonato argentino y dar un paso importante en el plano internacional. El desafío será sostener la ventaja obtenida en la ida y responder en un contexto que promete ser exigente ante un rival que buscará revertir la historia desde el primer minuto.