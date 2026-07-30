Boca define la serie de Copa Sudamericana: el 11 de Arruabarrena para visitar a O'Higgins
Después de imponerse por la mínima en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tiene la misión de asegurar su clasificación a los octavos de final.
Boca afrontará este jueves uno de los compromisos más importantes de su semestre cuando visite a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Desde las 21:30, en el estadio El Teniente de Rancagua, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará hacer valer el 1-0 conseguido en La Bombonera y confirmar su presencia en los octavos de final del certamen continental.
El Xeneize llega a este encuentro con sensaciones encontradas. Por un lado, mantiene la ventaja obtenida en el partido de ida, un resultado que le permite depender de sí mismo para avanzar de ronda. Sin embargo, todavía permanece fresco el impacto de la goleada 3-0 sufrida frente a Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Clausura, una derrota que generó preocupación puertas adentro y obligó al cuerpo técnico a realizar una profunda autocrítica.
Consciente de la importancia del duelo en Chile, Arruabarrena volverá a apostar por la base del equipo titular. Después de preservar a varios futbolistas en el compromiso del campeonato local, el entrenador recuperará a nombres de peso y también modificará el dibujo táctico. El esquema dejará de ser el 4-2-3-1 utilizado recientemente para transformarse en un 4-3-1-2, una variante que busca darle mayor equilibrio al mediocampo y fortalecer la recuperación de la pelota.
Uno de los cambios más importantes será el ingreso de Santiago Ascacíbar en lugar del juvenil Leonel Flores. El mediocampista aportará experiencia e intensidad en la zona central, donde compartirá tareas con Leandro Paredes y Milton Delgado. Paredes regresará al once inicial luego de haber descansado en el encuentro frente a Riestra, ya que venía de afrontar una exigente seguidilla de compromisos que incluyó la final del Mundial 2026 y el duelo de ida contra O'Higgins.
Otra de las novedades pasa por la vuelta de Leandro Lozano, quien dejó atrás la distensión sufrida en el músculo semimembranoso izquierdo y volverá a ocupar el lateral derecho. En la defensa también reaparecerán Nicolás Figal y Ayrton Costa como dupla central, mientras que Lautaro Blanco conservará su lugar sobre el sector izquierdo.
Pese a algunas dudas surgidas tras la caída ante Riestra, Álvaro Montero continuará siendo el arquero titular. El cuerpo técnico ratificó su confianza en el colombiano, que buscará recuperarse después de una actuación que dejó cuestionamientos por los goles recibidos en el torneo local. En ofensiva, Tomás Aranda será el encargado de conectar el mediocampo con los delanteros. Más adelantados aparecerán Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
La posible formación de Boca vs. O'Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana
La probable formación de Boca para este compromiso estará integrada por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Con la clasificación a octavos como objetivo inmediato, el club de la Ribera intentará dejar atrás el golpe sufrido en el campeonato argentino y dar un paso importante en el plano internacional. El desafío será sostener la ventaja obtenida en la ida y responder en un contexto que promete ser exigente ante un rival que buscará revertir la historia desde el primer minuto.
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