Boca analiza mudar su localía por el deterioro del césped de la Bombonera

No sería la primera vez que el club debe abandonar de manera transitoria su estadio por problemas vinculados al campo de juego. En febrero de 2024, recibió a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro luego de que la Bombonera atravesara una situación similar, producto de las complicaciones que presentaba el césped.

En esta oportunidad, las tareas de recuperación comenzaron durante el receso motivado por el Mundial 2026. Aprovechando la ausencia de competencia oficial, el club puso en marcha un plan de mantenimiento intensivo que incluyó el uso de maquinaria especializada y diferentes trabajos sobre los sectores más comprometidos del terreno.

Una de las zonas que demandó mayor intervención fue la ubicada junto a los bancos de suplentes y los palcos, donde la menor exposición al sol dificulta el crecimiento uniforme del césped. Allí se realizaron tratamientos específicos y posteriormente se avanzó con una nueva resiembra para intentar mejorar la superficie antes del regreso de la actividad. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Durante el partido frente a O'Higgins quedaron expuestas las deficiencias del campo, situación que motivó una revisión integral por parte de los responsables del mantenimiento y de la dirigencia. El principal objetivo de la institución ahora es preservar el terreno mientras continúan las tareas de recuperación. En ese contexto, la posibilidad de jugar en otro estadio aparece como una medida preventiva para evitar un desgaste adicional antes de que el césped alcance las condiciones adecuadas.