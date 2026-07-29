Boca pone en juego un invicto de 18 años en Chile ante O'Higgins por Copa Sudamericana
El Xeneize buscará sellar la clasificación a los octavos de final en el país trasandino y, al mismo tiempo, sostener una racha que se mantiene desde 2008.
Boca afrontará este miércoles una prueba importante en Rancagua. Desde las 21:30 visitará a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 con la misión de defender la ventaja obtenida en La Bombonera y avanzar a los octavos de final del certamen continental. Además del objetivo deportivo inmediato, el conjunto de la Ribera pondrá en juego una estadística que lleva casi dos décadas vigente: su extenso invicto en territorio chileno.
El último traspié de Boca en Chile se produjo en 2008, cuando cayó frente a Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde aquella noche, el equipo argentino disputó cinco encuentros oficiales en el país trasandino y logró mantenerse invicto, con un saldo de cuatro victorias y un empate.
La racha comenzó a construirse varios años después de una serie de visitas complicadas a Chile. Durante la década del 90 y los primeros años del 2000, sufrió varias derrotas frente a Colo Colo, un rival que históricamente le planteó grandes dificultades como local. De hecho, el conjunto chileno fue el responsable de las caídas registradas en 1991, 1997, 2004 y 2008, siendo esta última la más reciente en suelo trasandino.
El largo invicto que Boca buscará extender en Chile por Copa Sudamericana
A partir de ese momento, el panorama cambió por completo. El Xeneize consiguió hacerse fuerte cada vez que cruzó la cordillera y logró sostener una racha positiva que intentará prolongar frente a O'Higgins. El antecedente más cercano fue justamente durante esta temporada, cuando derrotó 2-1 a Universidad Católica en Santiago por la fase de grupos de la Copa Libertadores, una victoria que ratificó el buen momento del equipo en tierras chilenas.
Más allá de esa serie invicta, el historial general también favorece ampliamente al conjunto azul y oro. Boca disputó 18 partidos oficiales como visitante frente a equipos chilenos entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y otras competencias continentales. En ese período obtuvo 11 triunfos, igualó en una oportunidad y sufrió seis derrotas, números que reflejan un balance ampliamente favorable.
La mayoría de esos encuentros se desarrolló en Santiago, aunque también hubo compromisos en otras ciudades. Boca visitó en dos ocasiones a Cobreloa en Calama y logró imponerse en ambas, cayó frente a Santiago Wanderers en Viña del Mar y ahora tendrá una nueva escala en Rancagua para enfrentar a O'Higgins en el estadio El Teniente.
El historial entre Boca y los clubes chilenos también incluye varios cruces de eliminación directa. En total fueron cinco series mano a mano y el equipo argentino logró avanzar en cuatro de ellas. La única excepción fue la semifinal de la Copa Libertadores de 1991, cuando Colo Colo eliminó al conjunto de la Ribera antes de consagrarse campeón del torneo.
El historial de Boca contra equipos chilenos como visitante
- Partidos jugados: 18
- Victorias: 11
- Empates: 6
- Derrotas: 5
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