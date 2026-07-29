Boca pone en juego un invicto de 18 años en Chile ante O'Higgins por Copa Sudamericana

Más allá de esa serie invicta, el historial general también favorece ampliamente al conjunto azul y oro. Boca disputó 18 partidos oficiales como visitante frente a equipos chilenos entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y otras competencias continentales. En ese período obtuvo 11 triunfos, igualó en una oportunidad y sufrió seis derrotas, números que reflejan un balance ampliamente favorable.

La mayoría de esos encuentros se desarrolló en Santiago, aunque también hubo compromisos en otras ciudades. Boca visitó en dos ocasiones a Cobreloa en Calama y logró imponerse en ambas, cayó frente a Santiago Wanderers en Viña del Mar y ahora tendrá una nueva escala en Rancagua para enfrentar a O'Higgins en el estadio El Teniente.

El historial entre Boca y los clubes chilenos también incluye varios cruces de eliminación directa. En total fueron cinco series mano a mano y el equipo argentino logró avanzar en cuatro de ellas. La única excepción fue la semifinal de la Copa Libertadores de 1991, cuando Colo Colo eliminó al conjunto de la Ribera antes de consagrarse campeón del torneo.

El historial de Boca contra equipos chilenos como visitante