Boca definió qué hará tras la grave lesión de Tomás Aranda: la firme decisión del Vasco Arruabarrena

Boca, la lesión de Tomás Aranda y el mercado de pases

Frente a una convalecencia de semejante magnitud, el reglamento de la Liga Profesional habilita a la institución de La Ribera a sumar un refuerzo fuera de término para ocupar esa plaza vacante, un mecanismo similar al que utilizó recientemente Racing tras la lesión de Marco Di Césare. Sin embargo, luego de reunirse con la dirigencia, el Vasco tomó una decisión drástica: no se utilizará el cupo de incorporación y el mercado de pases xeneize se da por cerrado de manera definitiva.