Boca definió qué hará tras la grave lesión de Tomás Aranda: la firme decisión del Vasco Arruabarrena
El juvenil sufrió la fractura de peroné y al Xeneize se le abrió un cupo de incorporación. El DT y la dirigencia evaluaron el panorama y tomaron una decisión.
El panorama en el mundo Boca se vio sacudido tras confirmarse la dura lesión de Tomás Aranda. El mediocampista ofensivo de 19 años sufrió una fractura de peroné que lo dejará fuera de la actividad profesional durante al menos cuatro meses, una baja sensible para el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena en pleno Torneo Clausura.
Boca, la lesión de Tomás Aranda y el mercado de pases
Frente a una convalecencia de semejante magnitud, el reglamento de la Liga Profesional habilita a la institución de La Ribera a sumar un refuerzo fuera de término para ocupar esa plaza vacante, un mecanismo similar al que utilizó recientemente Racing tras la lesión de Marco Di Césare. Sin embargo, luego de reunirse con la dirigencia, el Vasco tomó una decisión drástica: no se utilizará el cupo de incorporación y el mercado de pases xeneize se da por cerrado de manera definitiva.
La apuesta del cuerpo técnico pasa por resolver la ausencia con la amplia nómina que tiene en el vestuario. De cara al próximo compromiso ante Lanús, la principal opción táctica para sostener el esquema habitual es el ingreso de Alan Velasco, el recambio natural que ya sumó varios minutos en esa posición a lo largo del semestre y corre con ventaja para adueñarse de la titularidad.
No obstante, Arruabarrena maneja un abanico de variantes para devolverle fluidez al ataque. La alternativa juvenil es Lautaro Bianco, promesa de la misma categoría que Aranda, quien será promovido desde la Reserva este jueves para integrarse al plantel de Primera. A su vez, si el DT decide mutar a un dibujo 4-3-3, Sebastián Villa asoma como una alternativa para ocupar la banda izquierda, reubicando a Leonel Flores dentro del circuito del mediocampo.
En un escalón más relegado aparecen Carlos Palacios, quien transita la etapa final de recuperación de una dolencia muscular, y Exequiel Zeballos, cuya presencia estará sujeta a la resolución de la firma de su nuevo contrato, que vence el próximo 31 de diciembre. Con el frente interno cubierto, el club de La Ribera se enfoca en competir en el plano local sin salir a buscar nombres afuera.
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