La joya de Boca que pide pista tras la baja de Aranda: cómo juega Lautaro Bianco
El volante ofensivo de 19 años es la principal variante que analiza Rodolfo Arruabarrena para suplir a una de las piezas clave del plantel en pleno Torneo Clausura.
La dura lesión de Tomás Aranda encendió las alarmas en el cuerpo técnico comandado por Rodolfo Arruabarrena. En medio de un semestre de máxima exigencia con triple competencia, el entrenador de Boca se vio obligado a buscar soluciones de inmediato dentro de la cantera xeneize. En ese escenario, todas las miradas apuntan hacia Lautaro Bianco, la joya de 19 años que se perfila como una variante concreta para reforzar el ataque del primer equipo.
Lautaro Bianco, la baja de Tomás Aranda y la oportunidad en Boca
El juvenil de la Reserva, que renovó su vínculo con la institución hasta 2029, conoce a la perfección el puesto: durante todo su trayecto en las divisiones inferiores fue el recambio natural de Aranda. Sin embargo, su perfil le ofrece alternativas tácticas diferentes al Vasco. A diferencia del volante lesionado, Bianco destaca por ser un futbolista con un corte mucho más desequilibrante en el mano a mano y con una polivalencia que le permite moverse por todo el frente ofensivo.
Aunque su hábitat natural es la banda izquierda, el zurdo suele soltarse detrás del centrodelantero o volcarse recostado por la derecha. Con una estatura de 1,84 metros, incorporó un salto potente que lo transforma en un mediocampista de llegada con marcado juego aéreo. Sumado a esto, posee una notable pegada de media y larga distancia con su pie derecho, cualidad por la que asume la responsabilidad de la pelota parada en su categoría. En la actual campaña de Reserva, ya registra dos goles al cabo de 15 presentaciones.
El plan del cuerpo técnico es progresivo pero firme: el mediocampista sumará minutos de titular frente a Estudiantes de La Plata en el torneo de Reserva y, a partir del próximo jueves, se incorporará formalmente a los entrenamientos del plantel profesional. De responder según lo esperado, Bianco podría tener su esperada presentación en la máxima categoría frente a Lanús y empezar a ganarse un lugar definitivo en la consideración del DT.
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