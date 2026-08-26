La joya de Boca que pide pista tras la baja de Aranda: cómo juega Lautaro Bianco

Lautaro Bianco, la baja de Tomás Aranda y la oportunidad en Boca

El juvenil de la Reserva, que renovó su vínculo con la institución hasta 2029, conoce a la perfección el puesto: durante todo su trayecto en las divisiones inferiores fue el recambio natural de Aranda. Sin embargo, su perfil le ofrece alternativas tácticas diferentes al Vasco. A diferencia del volante lesionado, Bianco destaca por ser un futbolista con un corte mucho más desequilibrante en el mano a mano y con una polivalencia que le permite moverse por todo el frente ofensivo.