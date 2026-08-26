La lesión de Tomás Aranda: qué es la sindesmosis y por qué demanda meses de recuperación

El mecanismo habitual consiste en una rotación externa forzada del pie, muchas veces acompañada por una flexión dorsal. Cuando la fuerza supera la capacidad de los tejidos, los ligamentos pueden sufrir desde una distensión hasta una rotura completa. En los deportistas, este tipo de lesión puede aparecer durante un cambio brusco de dirección, un frenado, una caída o una disputa en la que el pie queda trabado contra el piso.

Por eso es relativamente frecuente en disciplinas como el fútbol, el rugby y el hockey. La importancia de la sindesmosis radica en que la tibia y el peroné necesitan conservar una alineación muy precisa para que el tobillo funcione correctamente. Cuando existe una lesión importante, esa estabilidad puede verse comprometida.

La fractura de Tomás Aranda en Boca: ¿en cuánto tiempo se recuperará?

En el caso del futbolista de Boca, no se trata simplemente de una molestia ligamentaria: los estudios detectaron una fractura de peroné que requerirá una intervención quirúrgica. La presencia de una lesión ósea explica, en parte, por qué el tiempo de recuperación estimado es considerablemente mayor al de un esguince leve.

Las fracturas ubicadas en esta región pueden requerir una cirugía para recuperar la correcta posición de los huesos y garantizar que el tobillo vuelva a soportar las cargas habituales. Después de la intervención comienza una etapa de inmovilización y rehabilitación que debe avanzar de manera progresiva.

Los tiempos dependen de factores como el tipo de fractura, la estabilidad de la articulación, la eventual afectación de la sindesmosis, la evolución de la cicatrización y la respuesta del futbolista al tratamiento. Por eso, los tres a cinco meses mencionados para Aranda son una estimación y no un plazo definitivo.