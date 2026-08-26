La lesión de Tomás Aranda: qué es la sindesmosis y por qué demanda meses de recuperación
El juvenil de Boca sufrió una fractura en la zona de unión entre la tibia y el peroné y deberá ser operado. Su regreso podría extenderse hasta 2027.
La lesión de Tomás Aranda encendió las alarmas en Boca. El juvenil de 19 años sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles en el predio de Ezeiza y los estudios confirmaron que deberá pasar por el quirófano. Aunque todavía no existe un plazo definitivo para su regreso, en el club estiman que la recuperación podría extenderse entre tres y cinco meses.
El diagnóstico adquiere especial relevancia porque, según informó el cuerpo médico del Xeneize, se produjo en la zona de unión entre la tibia y el peroné. Se trata de una región anatómica fundamental para la estabilidad del tobillo, donde se encuentra la llamada sindesmosis tibioperonea distal, una estructura que mantiene unidos ambos huesos.
La sindesmosis no es un ligamento único, sino un complejo formado por distintas estructuras que funcionan como un sistema de estabilización. Entre ellas se encuentran el ligamento tibioperoneo anterior inferior, el ligamento tibioperoneo posterior inferior, el ligamento interóseo y la membrana interósea. Todas cumplen un papel importante para conservar la correcta relación entre la tibia y el peroné durante movimientos como correr, frenar, saltar o cambiar de dirección.
En el caso de Aranda, la lesión se produjo cuando realizó uno de sus habituales cambios de dirección y el botín quedó clavado en el césped. Ese tipo de movimiento puede generar una enorme tensión sobre la zona inferior de la pierna y el tobillo, especialmente cuando el pie queda fijo mientras el resto del cuerpo continúa girando.
¿Qué es la sindesmosis y por qué es tan importante?
En traumatología deportiva se conoce como esguince alto de tobillo a las lesiones que afectan la sindesmosis. A diferencia del esguince tradicional, que suele comprometer los ligamentos ubicados en la parte externa del tobillo, el esguince alto afecta las estructuras que mantienen unidos al peroné y la tibia por encima de la articulación.
El mecanismo habitual consiste en una rotación externa forzada del pie, muchas veces acompañada por una flexión dorsal. Cuando la fuerza supera la capacidad de los tejidos, los ligamentos pueden sufrir desde una distensión hasta una rotura completa. En los deportistas, este tipo de lesión puede aparecer durante un cambio brusco de dirección, un frenado, una caída o una disputa en la que el pie queda trabado contra el piso.
Por eso es relativamente frecuente en disciplinas como el fútbol, el rugby y el hockey. La importancia de la sindesmosis radica en que la tibia y el peroné necesitan conservar una alineación muy precisa para que el tobillo funcione correctamente. Cuando existe una lesión importante, esa estabilidad puede verse comprometida.
La fractura de Tomás Aranda en Boca: ¿en cuánto tiempo se recuperará?
En el caso del futbolista de Boca, no se trata simplemente de una molestia ligamentaria: los estudios detectaron una fractura de peroné que requerirá una intervención quirúrgica. La presencia de una lesión ósea explica, en parte, por qué el tiempo de recuperación estimado es considerablemente mayor al de un esguince leve.
Las fracturas ubicadas en esta región pueden requerir una cirugía para recuperar la correcta posición de los huesos y garantizar que el tobillo vuelva a soportar las cargas habituales. Después de la intervención comienza una etapa de inmovilización y rehabilitación que debe avanzar de manera progresiva.
Los tiempos dependen de factores como el tipo de fractura, la estabilidad de la articulación, la eventual afectación de la sindesmosis, la evolución de la cicatrización y la respuesta del futbolista al tratamiento. Por eso, los tres a cinco meses mencionados para Aranda son una estimación y no un plazo definitivo.
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