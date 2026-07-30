O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto chileno intentará aprovechar la localía para revertir la serie y buscará asumir el protagonismo desde el inicio, obligado a descontar la diferencia conseguida por Boca en el primer encuentro. Esa necesidad podría generar espacios que el equipo argentino intentará explotar mediante la velocidad de sus atacantes.

El partido será dirigido por el árbitro colombiano Wilmar Roldán y tendrá un premio importante para el ganador: el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Deportivo Recoleta. El club de la Ribera buscará hacer valer la ventaja conseguida en la ida y dar un paso más en uno de los grandes objetivos deportivos de la temporada.

O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones

O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O'Higgins vs. Boca: otros datos