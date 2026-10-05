Boca espera saber dónde jugará la revancha ante Vasco: el Maracaná quedó descartado

Sin embargo, el tribunal optó por una postura preventiva y rechazó la cautelar ante la falta de certezas suficientes. Para Boca, la situación genera una complicación adicional. Aunque el equipo todavía tiene tiempo para preparar el viaje, conocer con precisión el estadio es fundamental para organizar la logística de la revancha.

Las alternativas que analiza Vasco para recibir a Boca

Una de las posibilidades que aparece con mayor fuerza es el Estadio Nilton Santos, recinto que cuenta con condiciones que lo convierten en una alternativa viable. Incluso, los informes de la Policía Militar lo consideran una opción recomendable para albergar el encuentro. Sin embargo, Vasco tiene otra prioridad: jugar en São Januário.

El club carioca pretende recibir a Boca en su propia casa, aunque existe un inconveniente determinante que dificulta esa posibilidad. El estadio de Vasco necesita alcanzar el aforo mínimo exigido por la Conmebol para una semifinal continental. La normativa establece una capacidad de al menos 30.000 espectadores, mientras que São Januário, incluso con las modificaciones previstas, todavía no llega a ese número.

El escenario recibió una valoración positiva para aumentar su capacidad hasta aproximadamente 24.000 personas luego del visto bueno otorgado por los bomberos. Sin embargo, esa cifra continúa por debajo del mínimo requerido por el organismo sudamericano.

¿Cuándo debe confirmar Vasco el estadio de la revancha?

El tiempo empieza a ser un factor importante. Vasco tiene como fecha límite el 10 de octubre para confirmar el estadio, siempre que el escenario elegido se encuentre dentro de los límites de Río de Janeiro. En caso de necesitar trasladar el partido a otra ciudad, el plazo es todavía más acotado. Esto explica la importancia de la resolución judicial contra el uso del Maracaná y obliga a la dirigencia brasileña a acelerar las gestiones.

La semifinal será una serie de máxima exigencia y el contexto de la revancha puede tener un peso importante. El estadio, la superficie de juego, la cantidad de público y las condiciones del escenario serán elementos que Boca deberá tener en cuenta para intentar conseguir el resultado que le permita avanzar a la final de la Copa Sudamericana.