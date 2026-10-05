Boca espera saber dónde jugará la revancha ante Vasco: el Maracaná quedó descartado
La Justicia brasileña rechazó el pedido para utilizar el mítico estadio en la semifinal de la Copa Sudamericana. El club carioca todavía debe definir su sede.
Boca ya tiene la cabeza puesta en la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 ante Vasco da Gama, pero todavía existe una incógnita que afecta directamente la planificación del partido de vuelta: el estadio donde se disputará el encuentro en Brasil. En las últimas horas, la Justicia brasileña tomó una decisión que complica los planes del conjunto carioca y descartó, al menos por ahora, la posibilidad de utilizar el Maracaná.
La resolución judicial rechazó la medida cautelar presentada por Vasco, que buscaba obligar al consorcio que administra el escenario a permitir la realización del encuentro. De esta manera, el mítico estadio de Río de Janeiro quedó fuera de los planes inmediatos para recibir al Xeneize.
El principal problema está relacionado con el estado del campo de juego del Maracaná. La Justicia consideró que todavía existen demasiadas dudas respecto de las condiciones del césped y sobre el impacto que tendría disputar allí un partido de semejante importancia.
¿Por qué Vasco no podrá jugar en el Maracaná?
La jueza Adriana Marques dos Santos Laia Franco decidió no hacer lugar al pedido de Vasco luego de analizar los informes técnicos presentados por las distintas partes. Uno de los puntos que generó preocupación fueron las contradicciones detectadas entre los documentos vinculados al mantenimiento y la recuperación del terreno.
Desde el Consorcio que administra el estadio sostuvieron que recibir el encuentro entre Vasco y Boca podría poner en riesgo el proceso de recuperación del césped y, además, alterar la planificación prevista para el resto de la temporada. El club brasileño, por su parte, mantiene la postura de que el partido no provocaría daños irreversibles en el terreno.
Sin embargo, el tribunal optó por una postura preventiva y rechazó la cautelar ante la falta de certezas suficientes. Para Boca, la situación genera una complicación adicional. Aunque el equipo todavía tiene tiempo para preparar el viaje, conocer con precisión el estadio es fundamental para organizar la logística de la revancha.
Las alternativas que analiza Vasco para recibir a Boca
Una de las posibilidades que aparece con mayor fuerza es el Estadio Nilton Santos, recinto que cuenta con condiciones que lo convierten en una alternativa viable. Incluso, los informes de la Policía Militar lo consideran una opción recomendable para albergar el encuentro. Sin embargo, Vasco tiene otra prioridad: jugar en São Januário.
El club carioca pretende recibir a Boca en su propia casa, aunque existe un inconveniente determinante que dificulta esa posibilidad. El estadio de Vasco necesita alcanzar el aforo mínimo exigido por la Conmebol para una semifinal continental. La normativa establece una capacidad de al menos 30.000 espectadores, mientras que São Januário, incluso con las modificaciones previstas, todavía no llega a ese número.
El escenario recibió una valoración positiva para aumentar su capacidad hasta aproximadamente 24.000 personas luego del visto bueno otorgado por los bomberos. Sin embargo, esa cifra continúa por debajo del mínimo requerido por el organismo sudamericano.
¿Cuándo debe confirmar Vasco el estadio de la revancha?
El tiempo empieza a ser un factor importante. Vasco tiene como fecha límite el 10 de octubre para confirmar el estadio, siempre que el escenario elegido se encuentre dentro de los límites de Río de Janeiro. En caso de necesitar trasladar el partido a otra ciudad, el plazo es todavía más acotado. Esto explica la importancia de la resolución judicial contra el uso del Maracaná y obliga a la dirigencia brasileña a acelerar las gestiones.
La semifinal será una serie de máxima exigencia y el contexto de la revancha puede tener un peso importante. El estadio, la superficie de juego, la cantidad de público y las condiciones del escenario serán elementos que Boca deberá tener en cuenta para intentar conseguir el resultado que le permita avanzar a la final de la Copa Sudamericana.
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