Y volvió a hacerle un guiño al Xeneize, por su experiencia en La Bombonera cuando jugaba en Palmeiras: "Yo he jugado con La Bombonera contra Boca Juniors cuando estaba en Palmeiras y lo vi a Maradona en el estadio. Me impresionaron los hinchas que sienten tanto cariño por Maradona y Boca. Entonces creo que Boca Juniors es lo que más me impresiona".

No es la primera vez que lo dice: en otras oportunidades había hablado públicamente de su amor por Boca, de sus ídolos y del sueño de vestir algún día la camiseta azul y oro.