La inesperada respuesta de Deyverson sobre un posible pase a River: "Soy una mercadería"
Deyverson, el verdugo de River en la Libertadores 2024 y fanático confeso de Boca, dijo que si lo llama el Millonario va a jugar y a dar la vida.
Deyverson sorprendió con una respuesta que pocos esperaban. El delantero brasileño, uno de los villanos más recordados por los hinchas de River, se mostró dispuesto a jugar en el Millonario si lo llaman en el mercado de pases. Lo dijo en una entrevista con el canal SlakunTV, aunque volvió a dejar en claro su simpatía por Boca.
El atacante, que hoy juega en Liga de Quito, fue consultado sobre cómo reaccionaría ante una propuesta del club de Núñez, y no le cerró la puerta: "Yo soy una mercadería. Soy futbolista. No puedo escupir para arriba porque puede caer en mi cara. Tengo que ser profesional en todo punto. Si River me llama, yo soy profesional, voy a jugar y voy a dar la vida. Yo soy así".
La declaración llama la atención por su historia con el Millonario. Con Atlético Mineiro, Deyverson fue parte del equipo que eliminó a River en las semifinales de la Copa Libertadores 2024, en una serie que lo convirtió en uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas riverplatenses.
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El cariño de Deyverson por Boca y el fútbol argentino
En la misma entrevista, el brasileño contó que sigue de cerca la liga local: "Tengo mucho cariño por todos los equipos de Argentina. Veo los partidos de la liga de Argentina. Me gustaría mucho jugar en Argentina porque tengo mucho cariño y me identifico mucho con ustedes. Las ganas, la garra, la pasión… Son una pareja linda".
Y volvió a hacerle un guiño al Xeneize, por su experiencia en La Bombonera cuando jugaba en Palmeiras: "Yo he jugado con La Bombonera contra Boca Juniors cuando estaba en Palmeiras y lo vi a Maradona en el estadio. Me impresionaron los hinchas que sienten tanto cariño por Maradona y Boca. Entonces creo que Boca Juniors es lo que más me impresiona".
No es la primera vez que lo dice: en otras oportunidades había hablado públicamente de su amor por Boca, de sus ídolos y del sueño de vestir algún día la camiseta azul y oro.
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