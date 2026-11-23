Camila Galante publicó la intimidad familiar de Leandro Paredes tras salir campeón con Boca: las fotos
Tras la alegría por la obtención de la Copa Sudamericana, a Paredes se lo vio distendido junto a sus hijos, gracias a un tierno posteo de su esposa.
Tras haber sido uno de los puntos altos de Boca en la obtención de la Copa Sudamericana y haber encabezado los festejos con la gente, Leandro Paredes vivió una jornada distinta este lunes. Una vez finalizada la sesión de entrenamiento, el futbolista bajó las revoluciones y prolongó la celebración en un ámbito privado junto a los suyos.
El álbum familiar de Leandro Paredes en redes sociales
Camila Galante, pareja del jugador, abrió una ventana a ese momento íntimo a través de sus plataformas digitales, publicando una serie de registros vinculados al trofeo obtenido. Entre las postales difundidas apareció primero una foto de ambos juntos, acompañada por la frase “Te amo tanto”.
A esa imagen se sumaron retratos del volante junto a Giovanni y Lautaro, los hijos de la pareja, quienes celebraron cerca de la copa con sonrisas y demostraciones de cariño, replicando los gestos clásicos de quienes levantan un campeonato.
Pausa y foco en el próximo compromiso
Lejos del ruido de las celebraciones masivas, ese tramo familiar le permitió a Paredes recargar energías tras días de máxima intensidad deportiva. Con el título ya en las vitrinas, el plantel cambia el chip y dirige su atención hacia el siguiente desafío de Boca en el Torneo Clausura, frente a Independiente Rivadavia.
La desopilante teoría de Ángel Di María sobre el desmayo de Leandro Paredes
Ángel Di María no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a Leandro Paredes por la conquista de la Copa Sudamericana 2026 con Boca. Después del triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, el futbolista de Rosario Central se comunicó con su amigo y excompañero de la Selección argentina.
Tras la victoria de Central en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura, Fideo fue consultado por la consagración del Xeneize y contó cómo vivió el título de Paredes, con quien compartió grandes momentos en el seleccionado nacional.
Cabe señalar que el mediocampista xeneize había protagonizado un momento de preocupación apenas terminó el encuentro. Mientras brindaba una entrevista con DSports, el capitán de Boca se desvaneció frente a las cámaras, después de alcanzar a expresar su felicidad por el campeonato.
Al recordar la situación, Di María sorprendió con una explicación cargada de humor: “Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo”, comentó entre risas. Luego mencionó la explicación que había dado el propio futbolista: “Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando”.
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