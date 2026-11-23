Tras la victoria de Central en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura, Fideo fue consultado por la consagración del Xeneize y contó cómo vivió el título de Paredes, con quien compartió grandes momentos en el seleccionado nacional.

Cabe señalar que el mediocampista xeneize había protagonizado un momento de preocupación apenas terminó el encuentro. Mientras brindaba una entrevista con DSports, el capitán de Boca se desvaneció frente a las cámaras, después de alcanzar a expresar su felicidad por el campeonato.

Al recordar la situación, Di María sorprendió con una explicación cargada de humor: “Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo”, comentó entre risas. Luego mencionó la explicación que había dado el propio futbolista: “Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando”.