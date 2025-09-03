Boca evalúa expulsar como socio al funcionario de Bullrich que denunció sin pruebas a Riquelme
El Tribunal de Ética analiza sancionar a Walter Klix, director del Ministerio de Seguridad, tras denunciar al presidente por asociación ilícita en una causa archivada.
Boca estudia expulsar como socio a Walter Klix, funcionario cercano a Patricia Bullrich, quien denunció a Juan Román Riquelme por supuesta asociación ilícita. La Justicia archivó la causa por falta de pruebas, y el Tribunal de Ética del club analiza aplicar el reglamento que contempla sanciones por difamación y mala conducta contra la institución.
El futuro de Walter Klix dentro de la Institución quedó en suspenso. El Tribunal de Ética del club analiza su expulsión como socio, luego de que denunciara a Román y a su entorno por presunta asociación ilícita, una causa que fue archivada a principios de agosto por falta de pruebas e inexistencia de delito.
Klix, actual director nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación y hombre de confianza de Patricia Bullrich, había presentado la acusación en los Juzgados Correccionales y Criminales N°56 y N°61. Sin embargo, la Justicia consideró que los señalamientos se basaban únicamente en rumores mediáticos y carecían de sustento probatorio.
El fallo, al que accedió Doble Amarilla, remarcó que Klix solo reprodujo una editorial radial de Gabriel Anello, sin aportar documentación ni pruebas concretas. Incluso, al ser consultado en la Fiscalía, se negó a revelar fuentes o entregar supuestas conversaciones que decían respaldar la acusación.
Qué dice el reglamento de Boca
La posible sanción se enmarca en los artículos 33 y 34 del Reglamento General de Boca. Allí se contempla la expulsión de socios por difamación a dirigentes, socios o la institución, así como por mala conducta notoria que ocasione perjuicio al club. Además, puede aplicarse la inhabilitación para ejercer cargos internos por un período de cuatro a diez años.
Klix, que se mostró en reiteradas ocasiones cercano a agrupaciones opositoras a la gestión actual de Riquelme, habría impulsado esta denuncia como parte de una estrategia de posicionamiento político de cara a las elecciones del club previstas para 2027.
Quién es Walter Klix
Walter Klix es esposo de la diputada Ayelén Acosta, con quien tiene una hija, y se define como su principal armador político en Entre Ríos. Tuvo cargos en el área de Seguridad durante las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación. Desde 2015 trabaja bajo la órbita de Patricia Bullrich, primero en la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y, actualmente, como director nacional del Ministerio de Seguridad.
