Boca evalúa expulsar como socio al funcionario de Bullrich que denunció sin pruebas a Riquelme

Qué dice el reglamento de Boca

La posible sanción se enmarca en los artículos 33 y 34 del Reglamento General de Boca. Allí se contempla la expulsión de socios por difamación a dirigentes, socios o la institución, así como por mala conducta notoria que ocasione perjuicio al club. Además, puede aplicarse la inhabilitación para ejercer cargos internos por un período de cuatro a diez años.

Klix, que se mostró en reiteradas ocasiones cercano a agrupaciones opositoras a la gestión actual de Riquelme, habría impulsado esta denuncia como parte de una estrategia de posicionamiento político de cara a las elecciones del club previstas para 2027.

Quién es Walter Klix

Walter Klix es esposo de la diputada Ayelén Acosta, con quien tiene una hija, y se define como su principal armador político en Entre Ríos. Tuvo cargos en el área de Seguridad durante las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación. Desde 2015 trabaja bajo la órbita de Patricia Bullrich, primero en la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y, actualmente, como director nacional del Ministerio de Seguridad.

image