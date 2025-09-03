Sin Russo, Boca retoma los entrenamientos pensando en Rosario Central: quién estuvo al mando
Mientras el entrenador sigue internado, el Xeneize reanudó las prácticas en Ezeiza con Úbeda y Rodríguez al frente. Los detalles.
El plantel de Boca retomó los entrenamientos tras dos días de descanso, en medio de la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo. El DT permanece internado en la clínica Fleni a la espera de estudios médicos, mientras Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieron cargo de la práctica en Ezeiza.
Boca tendrá tiempo para preparar el duelo contra Rosario Central, ya que recién jugará el domingo 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito. El objetivo es conseguir el cuarto triunfo consecutivo, aunque la prioridad pasa por la recuperación de los futbolistas que arrastran molestias físicas.
Los jugadores en observación de cara a un duelo clave para Boca
-
Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia: terminaron golpeados en el triunfo frente a Aldosivi por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.
Ander Herrera, Tomás Belmonte y Marco Pellegrino: siguen con sus procesos de recuperación muscular y buscarán volver cuánto antes para estar nuevamente a la par de sus compañeros.
De los lesionados, todos salvo Pellegrino podrían estar en condiciones de volver para la próxima fecha, dependiendo de cómo respondan a la exigencia física en los próximos entrenamientos y cómo resuelvan la dolencia que los marginó hasta el momento.
Las ausencias por Eliminatorias Sudamericanas en el entrenamiento
El plantel no contará con Leandro Paredes (Argentina), Luis Advíncula (Perú), Milton Delgado y Dylan Gorosito (Sub-20). En el caso del campeón del mundo, podría regresar antes si recibe una suspensión por acumulación de amarillas en el duelo contra Venezuela.
Mientras tanto, Russo sigue bajo tratamiento en la clínica Fleni. Su evolución es positiva, aunque los médicos aguardan resultados de un cultivo para definir si continuará internado o si podrá recibir el alta y seguir el tratamiento en su casa. Desde su entorno aseguran que mantiene buen ánimo y deseos de regresar pronto al banco de suplentes.
