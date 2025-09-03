Sin Russo, Boca retoma los entrenamientos pensando en Rosario Central: quién estuvo al mando

Las ausencias por Eliminatorias Sudamericanas en el entrenamiento

El plantel no contará con Leandro Paredes (Argentina), Luis Advíncula (Perú), Milton Delgado y Dylan Gorosito (Sub-20). En el caso del campeón del mundo, podría regresar antes si recibe una suspensión por acumulación de amarillas en el duelo contra Venezuela.

Mientras tanto, Russo sigue bajo tratamiento en la clínica Fleni. Su evolución es positiva, aunque los médicos aguardan resultados de un cultivo para definir si continuará internado o si podrá recibir el alta y seguir el tratamiento en su casa. Desde su entorno aseguran que mantiene buen ánimo y deseos de regresar pronto al banco de suplentes.