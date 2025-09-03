Preocupación en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado

Miguel Ángel Russo, con buen ánimo pero sin dirigir en los entrenamientos de Boca

Desde su entorno cercano aseguran que se encuentra de buen ánimo y con intenciones de volver a su casa cuanto antes para retomar sus tareas en Boca. Sin embargo, los médicos indicaron que no participará de los entrenamientos de hoy, los cuales serán dirigidos por Claudio Úbeda, junto al resto del cuerpo técnico. Además, este fin de semana no habrá acción y eso trae mucha tranquilidad puertas adentro.