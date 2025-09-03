Preocupación en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado
El director técnico del Xeneize pasó la noche estable y con antibióticos en el Fleni. Su alta depende de un cultivo que determinará el tratamiento de la infección urinaria.
La preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo continúa. El entrenador de Boca permanece internado en la clínica Fleni desde la tarde del martes, tras ser diagnosticado con una infección urinaria. Si bien pasó la noche sin complicaciones, los médicos esperan el resultado de un cultivo que determinará los pasos a seguir.
Según trascendió, el DT recibió hidratación por suero y antibióticos durante la noche, con buena respuesta clínica. La clave está en los resultados del urocultivo: en caso de que el tratamiento pueda realizarse en forma ambulatoria, Russo podría recibir el alta; de lo contrario, deberá continuar internado hasta eliminar la bacteria por completo.
Miguel Ángel Russo, con buen ánimo pero sin dirigir en los entrenamientos de Boca
Desde su entorno cercano aseguran que se encuentra de buen ánimo y con intenciones de volver a su casa cuanto antes para retomar sus tareas en Boca. Sin embargo, los médicos indicaron que no participará de los entrenamientos de hoy, los cuales serán dirigidos por Claudio Úbeda, junto al resto del cuerpo técnico. Además, este fin de semana no habrá acción y eso trae mucha tranquilidad puertas adentro.
En sus recientes apariciones, el entrenador de 69 años se mostró visiblemente debilitado: permaneció sentado durante los encuentros, sin dar indicaciones al equipo, lo que generó preocupación entre hinchas y dirigentes. La expectativa es que, tras esta internación, su salud mejore y pueda retomar su rutina con más energía y de cara al final de un año que promete ser muy intenso para el Xeneize que parece haber encontrado el nivel deseado.
Mientras Russo permanece en el Fleni, el plantel de Boca volverá a entrenarse esta tarde bajo la conducción de Úbeda. Lo acompañarán Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo; los preparadores físicos Adrían Gerónimo y Cristian Aquino; y Cristian Muñoz, encargado de los arqueros.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario