El posteo inexplicable de Boca cuando se confirmaba que tenían que dejar internado a Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se realizó estudios de rutina este martes, y finalmente quedó internado en el instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, causa de una infección urinaria.

Se había conocido este martes que, aunque el experimentado DT se mantiene activo y al frente del plantel profesional, en las últimas horas decidió someterse a nuevos estudios médicos, luego de que en el club notaran signos de agotamiento.

Los análisis, realizados en el mencionado Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, confirmaron que Russo padece una infección urinaria. Al respecto, se había informado inicialmente que iba a permanecer en la clínica únicamente por unas horas para recibir medicación por vía intravenosa, con el alta prevista para el transcurso de la jornada.

Sin embargo, el entrenador de 69 años pasará la noche internado por decisión de los médicos y le pasarán antibióticos vía suero para acelerar el proceso para terminar con la infección urinaria.

La determinación surgió luego que Russo superara sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, pero un estudio de orina arrojara que el director técnico padece una infección urinaria. La primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero, aunque con el pasar de las horas el cuerpo médico optó por internarlo durante 24 horas.

Allegados al exentrenador de Rosario Central afirman que se encuentra bien, estable y con buena salud, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni es, principalmente, de precaución y a la espera de una rápida mejora.

En este marco, durante el lapso que se encuentre hospitalizado, al DT se le administrará medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informados al instante sobre su evolución, según trascendió.