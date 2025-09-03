La buena noticia que podría recibir Boca sobre Paredes tras el partido de la Selección Argentina

Scaloni, consciente de su peso, no dudó en elogiarlo públicamente: “Con la pelota hay muy pocos como él. Tiene un criterio increíble”, expresó. Palabras que confirman lo que en Boca ya saben: hoy Paredes es insustituible.

paredes barinaga

En Boca ven con buenos ojos la posibilidad de recuperarlo con más tiempo de descanso. No solo porque llegaría con menos carga física tras disputar un solo partido, sino también porque el cuerpo técnico podría planificar el duelo con Rosario Central con la tranquilidad de contar con su figura desde el inicio de la semana.

El calendario aprieta y cada detalle cuenta. Si bien en la Selección rezan para no perder a un jugador vital en la recta final de las Eliminatorias, en Boca esperan atentos el desenlace. Para Russo, que el 5 regrese antes podría transformarse en un factor decisivo de cara a un tramo de campeonato que definirá mucho más que tres puntos.