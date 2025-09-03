La buena noticia que podría recibir Boca sobre Paredes tras el partido de la Selección Argentina
El mediocampista arriesga quedar suspendido en Eliminatorias y, de confirmarse, volvería antes de tiempo al club de la Ribera-
Leandro Paredes se prepara para ser titular este jueves con la Selección Argentina frente a Venezuela en el marco de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en un contexto donde su presente genera atención tanto en la AFA como en Boca.
Sin Enzo Fernández disponible, Lionel Scaloni confía en el volante del Xeneize para manejar los hilos del mediocampo, aunque existe una situación que condiciona su continuidad: está al límite de amarillas. Si recibe una tarjeta, quedará automáticamente suspendido para el cierre ante Ecuador, lo que cambiaría los planes de todos.
El escenario abre dos caminos opuestos: para el pujatense, perder a Paredes en la última fecha significaría un contratiempo futbolístico, ya que el DT lo considera una pieza fundamental; pero, en contrapartida, para el club de la Ribera podría ser una excelente noticia si se confirma la suspensión, ya que el mediocampista sería liberado antes y regresaría antes de lo previsto a Brandsen 805.
La gran influencia de Leandro Paredes en Boca
La influencia de Paredes en el esquema xeneize es incuestionable. Su capacidad para ordenar al equipo, distribuir con precisión y ser eje en el circuito ofensivo lo convierten en un jugador clave. De hecho, participó directamente en seis de los diez goles que Boca lleva en el torneo, lo que refleja su incidencia tanto en la gestación como en la finalización de jugadas.
Scaloni, consciente de su peso, no dudó en elogiarlo públicamente: “Con la pelota hay muy pocos como él. Tiene un criterio increíble”, expresó. Palabras que confirman lo que en Boca ya saben: hoy Paredes es insustituible.
En Boca ven con buenos ojos la posibilidad de recuperarlo con más tiempo de descanso. No solo porque llegaría con menos carga física tras disputar un solo partido, sino también porque el cuerpo técnico podría planificar el duelo con Rosario Central con la tranquilidad de contar con su figura desde el inicio de la semana.
El calendario aprieta y cada detalle cuenta. Si bien en la Selección rezan para no perder a un jugador vital en la recta final de las Eliminatorias, en Boca esperan atentos el desenlace. Para Russo, que el 5 regrese antes podría transformarse en un factor decisivo de cara a un tramo de campeonato que definirá mucho más que tres puntos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario