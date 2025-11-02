Boca le ganó agónicamente a Estudiantes y llega al Superclásico en la cima del Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985081264693530751&partner=&hide_thread=false SHOWTIME DE CETRÉ PARA EL EMPATE DE ESTUDIANTES El colombiano la PICÓ, puso el 1-1 ante Boca y metió festejo con bailecito



El partido se tornó friccionado y con varias polémicas arbitrales, pero Boca nunca bajó los brazos. Cuando parecía que todo terminaba en empate, el árbitro sancionó una falta dentro del área de Estudiantes en tiempo de descuento. Miguel Merentiel asumió la responsabilidad y, con un potente remate, marcó el 2-1 definitivo a los 51 minutos. El festejo del uruguayo desató la euforia del banco visitante y de los hinchas xeneizes presentes en el Estadio Uno, que celebraron una victoria tan sufrida como trascendental.

Miguel Merentiel le da el triunfo agónico al Xeneize:

Con esta victoria, Boca llegó a 23 puntos, los mismos que Unión, y comparte la punta de la Zona A. En la Tabla Anual, suma 56 unidades, ubicándose segundo y manteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre River, lo que lo deja bien posicionado en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Estudiantes quedó quinto con 21 unidades y deberá reponerse rápidamente si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos. En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Domínguez visitará a Tigre, mientras que Boca recibirá a River en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que promete ser determinante en la recta final del torneo.

Changuito Zeballos erró el penal sobre el cierre del primer tiempo:

Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Formaciones de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Estudiantes vs. Boca

Hora : 16.00

: 16.00 TV : TNT Sports

: TNT Sports Árbitro : Leandro Rey Hilfer

: Leandro Rey Hilfer Estadio : Jorge Luis Hirschi