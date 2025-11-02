Polémica en La Plata por el penal sobre la hora para Boca: ¿fue adentro o afuera?
El Xeneize venció 2-1 a Estudiantes con un penal cobrado en el descuento. El VAR determinó que la infracción de Pérez sobre Herrera fue sobre la línea y dentro del área.
En un cierre cargado de tensión en el Estadio Uno, Boca logró un triunfo agónico por 2-1 ante Estudiantes de La Plata, pero la victoria quedó marcada por la polémica jugada del penal que definió el encuentro.
La acción se produjo en tiempo de descuento, cuando el mediocampista español Ander Herrera le robó la pelota a Fabrizio Pérez y encaró hacia el área. En el intento por recuperar el balón, el juvenil del Pincha impactó al jugador de Boca por la espalda, derribándolo en el límite de la zona penal.
El árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó y sancionó penal, aunque de inmediato surgieron las dudas sobre donde ocurrió el contacto determinante: si fue dentro o fuera del área.
Polémica en La Plata: el VAR confirmó el penal sobre la línea y Merentiel le dio el triunfo agónico a Boca
Mientras los futbolistas rodeaban al juez pidiendo explicaciones, el VAR intervino para revisar la jugada. Tras observar varias repeticiones, los asistentes determinaron que el empujón final de Pérez ocurrió sobre la línea, lo cual, de acuerdo con el reglamento, forma parte del área.
Fuentes arbitrales explicaron que el primer contacto leve se produce apenas afuera, pero no genera la caída. En cambio, el empujón posterior, cuando Herrera ya había ingresado, fue el que provocó la infracción sancionable. Por eso, el VAR ratificó la decisión de Rey Hilfer, que mantuvo su fallo original.
El encargado de ejecutar la pena máxima fue Miguel Merentiel, quien enfrentó al arquero Fernando Muslera y definió con categoría para marcar el 2-1 definitivo en tiempo agregado. El gol del delantero uruguayo selló una victoria clave para Boca, que no solo se quedó con tres puntos valiosísimos sino que también alcanzó el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, compartido con Unión, y se consolidó segundo en la Tabla Anual con 56 puntos, afianzando sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026.
