Polémica en La Plata por el penal sobre la hora para Boca: ¿fue adentro o afuera?

Fuentes arbitrales explicaron que el primer contacto leve se produce apenas afuera, pero no genera la caída. En cambio, el empujón posterior, cuando Herrera ya había ingresado, fue el que provocó la infracción sancionable. Por eso, el VAR ratificó la decisión de Rey Hilfer, que mantuvo su fallo original.

PENAL PARA BOCA EN EL FINAL DEL PARTIDO Pérez lo empujó a Ander Herrera y Rey Hilfer no dudó



El encargado de ejecutar la pena máxima fue Miguel Merentiel, quien enfrentó al arquero Fernando Muslera y definió con categoría para marcar el 2-1 definitivo en tiempo agregado. El gol del delantero uruguayo selló una victoria clave para Boca, que no solo se quedó con tres puntos valiosísimos sino que también alcanzó el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, compartido con Unión, y se consolidó segundo en la Tabla Anual con 56 puntos, afianzando sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026.