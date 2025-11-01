Luis Advíncula rompió el silencio sobre su posible pase a Alianza Lima: qué dijo

Los rumores sobre un posible pase a Alianza Lima vienen ganando fuerza en las últimas semanas, alimentados por la situación actual del lateral en el Xeneize. Relegado en la consideración de Claudio Úbeda y con escasa continuidad, Advíncula se convirtió en tema de conversación tanto en la prensa argentina como en la peruana. Su aparición en el programa conducido por Farfán sirvió para sumar una nueva pieza al rompecabezas sobre su futuro. En el fragmento que se conoció del diálogo, el “Rayo” respondió con serenidad ante la consulta sobre un eventual regreso a Lima y, lejos de descartarlo, dejó abierta la puerta. “Yo jamás voy a cerrarle las puertas a nadie”, insistió, una frase que resonó con fuerza entre hinchas y medios.