Luis Advíncula rompió el silencio sobre su posible pase a Alianza Lima: qué dijo
El lateral peruano de Boca se refirió a su futuro en medio de las versiones que lo ubican fuera del club y más cerca de su país natal.
Luis Advíncula decidió romper el silencio en medio de las crecientes versiones sobre su futuro. En una charla distendida con Jefferson Farfán, histórico compañero suyo en la Selección de Perú, el defensor de Boca abordó por primera vez la posibilidad de un regreso al fútbol peruano. Aunque por el momento no hay nada concreto, el jugador dejó entrever que no se cierra a ningún escenario: “Yo jamás voy a cerrarle las puertas a nadie”, expresó en un adelanto de la entrevista que saldrá completa este domingo en el podcast Enfocados.
Los rumores sobre un posible pase a Alianza Lima vienen ganando fuerza en las últimas semanas, alimentados por la situación actual del lateral en el Xeneize. Relegado en la consideración de Claudio Úbeda y con escasa continuidad, Advíncula se convirtió en tema de conversación tanto en la prensa argentina como en la peruana. Su aparición en el programa conducido por Farfán sirvió para sumar una nueva pieza al rompecabezas sobre su futuro. En el fragmento que se conoció del diálogo, el “Rayo” respondió con serenidad ante la consulta sobre un eventual regreso a Lima y, lejos de descartarlo, dejó abierta la puerta. “Yo jamás voy a cerrarle las puertas a nadie”, insistió, una frase que resonó con fuerza entre hinchas y medios.
Por ahora, no está claro si en la versión completa del episodio el jugador amplía su respuesta o brinda más detalles. Lo cierto es que su primera reacción pública marca una postura flexible de cara al próximo mercado de pases. Advíncula, de 35 años, tiene vínculo con Boca hasta diciembre de 2026, pero su presente deportivo no es el mejor: perdió terreno con la aparición de Juan Barinaga y hoy ocupa un rol secundario en el plantel. En lo que va del Torneo Clausura, apenas sumó tres titularidades y dos ingresos desde el banco en catorce fechas disputadas, un panorama que refuerza la idea de que podría buscar nuevos horizontes.
