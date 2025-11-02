Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Boca

Sus reemplazantes serán Milton Delgado (destacado en el Mundial Sub 20) y Tomás Belmonte, quien se impuso a Ander Herrera en los entrenamientos. Además, Exequiel Zeballos tendrá un lugar en la delantera en lugar de Williams Alarcón.

Para el "León" la expectativa está puesta en conseguir un triunfo para acomodar la clasificación a los playoffs y además trepar al primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura.

Formaciones de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Boca

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.