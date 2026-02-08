Boca llegó a un acuerdo con Estudiantes por Edwuin Cetré y avanza para cerrarlo como refuerzo

La propuesta del Xeneize ronda los 6.000.000 de dólares brutos por la totalidad del pase, una cifra similar a la que se había acordado con Athletico Paranaense antes de que esa transferencia se cayera en Brasil. La negociación tripartita está bien encaminada y solo resta que lo apalabrado se traslade a los documentos formales. Si no surgen imprevistos, en Brandsen esperan a Cetré el martes para que se someta a la revisión médica y firme su contrato como nuevo jugador de Boca.