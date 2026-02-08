Boca llegó a un acuerdo con Estudiantes por Edwuin Cetré y avanza para cerrarlo como refuerzo
El Xeneize acordó con el Pincha la llegada del colombiano para usar el cupo por la lesión de Rodrigo Battaglia y espera que el extremo se haga la revisión médica el martes.
Boca dio un paso clave en el mercado de pases y llegó a un acuerdo con Estudiantes por Edwin Cetré. El Xeneize aceleró las negociaciones para aprovechar el cupo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia y espera resolver los detalles formales para concretar el arribo del extremo colombiano.
Según pudo saber TyC Sports, el Xeneize no solo negoció con el club platense por el 50% del pase que pertenece al Pincha, sino que también abrió conversaciones con Independiente de Medellín, dueño de la otra mitad de la ficha, con la intención de quedarse con el 100% de los derechos económicos del futbolista.
La propuesta del Xeneize ronda los 6.000.000 de dólares brutos por la totalidad del pase, una cifra similar a la que se había acordado con Athletico Paranaense antes de que esa transferencia se cayera en Brasil. La negociación tripartita está bien encaminada y solo resta que lo apalabrado se traslade a los documentos formales. Si no surgen imprevistos, en Brandsen esperan a Cetré el martes para que se someta a la revisión médica y firme su contrato como nuevo jugador de Boca.
La urgencia de Boca y el visto bueno de Edwuin Cetré
La aceleración en las charlas tiene una razón concreta: Boca necesita con urgencia un extremo. La seguidilla de lesiones en ataque y la salida a préstamo de Brian Aguirre dejaron a Claudio Úbeda con pocas alternativas por las bandas, y el cuerpo técnico considera a Cetré una opción ideal por sus características, presente y edad.
En La Plata reconocen que las negociaciones están avanzadas. Si bien Estudiantes no estaba obligado a vender, la cifra ofrecida y el buen vínculo con la dirigencia azul y oro facilitaron el acuerdo. La reciente transferencia de Santiago Ascacibar a Boca y el préstamo de Aguirre al Pincha fortalecieron ese canal de diálogo.
Cetré, por su parte, ve con muy buenos ojos el salto al Xeneize y aguarda que se terminen de pulir los detalles. Con el plazo para incorporar abierto hasta el 18 de febrero por la lesión de Battaglia, Boca corre contrarreloj, pero el panorama es optimista y el colombiano está cada vez más cerca de ponerse la camiseta azul y oro.
