Horror en Pilar: mataron a tiros a dos hermanos por una deuda

Los hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar a bordo de la camioneta. El vehículo fue hallado posteriormente en la vivienda de un joven de 27 años, quien quedó detenido acusado de encubrimiento, ya que, según la investigación, la camioneta le habría sido entregada para hacerla desaparecer.

Cantero y el autor material de los disparos, ya identificado, continúan prófugos. El fiscal de Pilar Raúl Casal, a cargo de la causa, solicitó la captura de ambos y dio intervención a Gendarmería y Prefectura, ante la posibilidad de que intenten abandonar el país.

Priscila Varky

En el marco de la investigación, personal de la SubDDI de Pilar realizó diversos allanamientos y secuestró teléfonos celulares que están siendo peritados. De acuerdo con información incorporada al expediente, Cantero había estado detenido con anterioridad, dato que también es evaluado por los investigadores.

En medio de la conmoción, familiares de las víctimas sostienen que el ataque fue premeditado. "No fueron a intimidarlos, fueron a matarlos", afirmó Gabriel, tío de los hermanos, quien además reclamó el avance de la causa y la detención de todos los responsables.