Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura.
En uno de los partidos más convocantes de la jornada, Vélez y Boca chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Nazareno Arasa. Se podrá ver por TNT Sports.
El Xeneize llega a este compromiso en la cuarta posición del grupo tras vencer 2-0 a Newell's, aunque condicionado por una semana marcada por las bajas de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos descartados por desgarros.
Por su parte, Vélez arriba como uno de los líderes invictos de la Zona A con siete unidades, producto de sus victorias ante los equipos cordobeses y el reciente empate frente a Independiente.
El historial reciente añade una dosis extra de tensión: si bien Vélez atesora el recuerdo del agónico 4-3 en la última Copa Argentina, las estadísticas le son esquivas frente a Boca, habiendo logrado apenas una victoria en los últimos ocho enfrentamientos disputados en su estadio.
Formaciones de Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
