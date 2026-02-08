Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias al AMBA es inminente: a qué hora se larga y cuándo mejora
Los pronosticadores esperan un regreso anticipada de las lluvias a Buenos Aires. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de un fin de semana casi ideal, con buen clima y temperaturas templadas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir nuevamente una seguidilla de inestabilidad, y el nuevo cambio del pronóstico prevé que las lluvias lleguen de forma inminente.
El domingo transcurrió con tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas que rondaron entre 20 grados de mínima y 31 de máxima, para un cierre de fin de semana agradable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya tiene fecha para el regreso de las lluvias, pero el sitio especializado Meteored informó que sería antes de lo previsto. Lo que parece confirmado es el ingreso de un frente frío, aunque antes se viene una seguidilla de jornadas con calor.
A qué hora vuelven las lluvias al AMBA
El sitio especializado Meteored sorprendió este domingo con su pronóstico de precipitaciones para este lunes 9 de febrero. El portal mantenía entre 30 y 50% de probabilidades de "lluvia débil" para horas de la tarde, más precisamente a las 16 horas.
Sin embargo, el organismo nacional no prevé lluvias para el inicio de la semana. El SMN espera un lunes con cielo entre parcial y mayormente nublado, y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
El martes se anticipa con buen tiempo. Tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto de la jornada; con marcas térmicas de entre 22 y 33 grados, siendo uno de los días más calurosos de la semana.
El miércoles, en tanto, se mantiene como otra jornada con clima inestable en el AMBA. El SMN tiene probabilidades de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 21 y 32 grados,
A su vez, Meteored tiene 60% de probabilidades de tormentas pero en horas de la noche. La inestabilidad, según este portal, se mantendría para horas del jueves en la madrugada.
El SMN espera que el frente frío impacte en las temperaturas, ya que el jueves se anticipa con cielo entre mayor y parcialmente nublado; con un claro descenso térmico: 20 grados de mínima y 27 de máxima.
Finalmente, el viernes sería una jornada estable. El organismo nacional informó que el cierre de la semana tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 28.
