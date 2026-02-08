Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias al AMBA es inminente: a qué hora se larga y cuándo mejora

Sin embargo, el organismo nacional no prevé lluvias para el inicio de la semana. El SMN espera un lunes con cielo entre parcial y mayormente nublado, y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.

meteored (4) Meteored anticipa un inminente regreso de las lluvias para este lunes en el AMBA.

El martes se anticipa con buen tiempo. Tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto de la jornada; con marcas térmicas de entre 22 y 33 grados, siendo uno de los días más calurosos de la semana.

El miércoles, en tanto, se mantiene como otra jornada con clima inestable en el AMBA. El SMN tiene probabilidades de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 21 y 32 grados,

A su vez, Meteored tiene 60% de probabilidades de tormentas pero en horas de la noche. La inestabilidad, según este portal, se mantendría para horas del jueves en la madrugada.

El SMN espera que el frente frío impacte en las temperaturas, ya que el jueves se anticipa con cielo entre mayor y parcialmente nublado; con un claro descenso térmico: 20 grados de mínima y 27 de máxima.

Finalmente, el viernes sería una jornada estable. El organismo nacional informó que el cierre de la semana tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 28.